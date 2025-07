India busca que los acondicionadores de aire enfríen menos para ahorrar energía

El ministro de Energía propuso una norma en junio que exige que los aires acondicionados que se vendan en el país tengan termostatos que no puedan ajustarse por debajo de los 20°C (68°F).

El ministro de Energía, Manohar Lal Khattar, dijo que la norma propuesta entraría en vigor pronto, pero no fue específico sobre el momento.

“En general, creo que es bueno tratar de ahorrar energía, pero al mismo tiempo espero que el gobierno se asegure de que la gente no se sienta demasiado incomodada”, dijo Vikram Kannan, un maestro de 37 años que vive en la húmeda ciudad sureña de Chennai con su esposa y su hija de 4 años. “A veces no hay más remedio que ajustar una temperatura baja del aire acondicionado en ciudades como Chennai porque hace demasiado calor y humedad. Mi hija a veces tiene sarpullido por el calor si no hacemos esto”.