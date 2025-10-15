Ingeniería defectuosa causó la implosión del sumergible Titan
Un informe concluyó que OceanGate no probó adecuadamente el vehículo y desconocía su verdadera durabilidad
15 de octubre de 2025 - 4:48 PM
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) concluyó en un informe publicado el miércoles que la ingeniería defectuosa provocó la implosión de un sumergible experimental que mató a cinco personas que se dirigían a los restos del Titanic.
La NTSB hizo la declaración en su informe final sobre la falla del casco y la implosión del sumergible Titan en junio de 2023. Todos a bordo del sumergible murieron instantáneamente en el Atlántico Norte cuando el Titan sufrió una catastrófica implosión al descender a los restos del naufragio.
El informe de la NTSB establece que la ingeniería defectuosa del Titan “resultó en la construcción de un recipiente de presión compuesto de fibra de carbono que contenía múltiples anomalías y no cumplía con los requisitos necesarios de resistencia y durabilidad”. También afirmó que OceanGate, el propietario del Titan, no probó adecuadamente el Titan y desconocía su verdadera durabilidad.
El informe también decía que es probable que el Titan hubiera sido encontrado antes si OceanGate hubiera seguido la guía estándar para la respuesta de emergencia, y eso habría ahorrado “tiempo y recursos, aunque un rescate no era posible en este caso”.
El informe de la NTSB coincide con un informe de la Guardia Costera publicado en agosto que describió la implosión del Titan como prevenible. La Guardia Costera determinó que los procedimientos de seguridad en OceanGate, una empresa privada con sede en el estado de Washington, eran “críticamente defectuosos” y encontró “flagrantes disparidades” entre los protocolos de seguridad y las prácticas reales.
OceanGate suspendió sus operaciones en julio de 2023 y se liquidó. Representantes de la compañía no respondieron a una solicitud de comentarios el miércoles. Un portavoz de la compañía ofreció sus condolencias a las familias de los que murieron después de que se publicara el informe de la Guardia Costera en agosto.
La implosión del Titan mató al CEO de OceanGate, Stockton Rush, y provocó demandas y llamados a una regulación más estricta de las expediciones privadas en aguas profundas. La implosión también mató al explorador submarino francés Paul-Henri Nargeolet, conocido como “Mr. Titanic”; al aventurero británico Hamish Harding; y a dos miembros de una prominente familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood.
El informe de la NTSB recomienda que la Guardia Costera encargue a un panel de expertos que estudie los sumergibles y otros vehículos de presión para la ocupación humana. También recomienda que la Guardia Costera implemente regulaciones para los vehículos que estén informadas por ese estudio.
También pidió a la Guardia Costera que “difunda los hallazgos del estudio a la industria”, que ha crecido en los últimos años a medida que ha crecido la exploración financiada con fondos privados.
El buque había estado realizando viajes al sitio del Titanic desde 2021. Su inmersión final se produjo la mañana del 18 de junio de 2023. El sumergible perdió contacto con su buque de apoyo unas dos horas más tarde y se informó de que estaba atrasado esa tarde. Barcos, aviones y equipos se apresuraron al lugar a unos 700 kilómetros al sur de St. John’s, Terranova.
Una búsqueda de varios días de supervivientes frente a Canadá fue noticia internacional. Pronto quedó claro que no habría supervivientes, y la Guardia Costera y otras autoridades iniciaron largas investigaciones sobre lo sucedido.
