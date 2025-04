“Intenté llamarlo, pero no respondió”: revelan los últimos momentos del papa Francisco

1 / 9 | Exponen cuerpo del papa Francisco: realizan velorio privado en capilla de la Casa Santa Marta. El Vaticano difundió este martes las primeras imágenes del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, en el féretro de madera en la capilla de la que fue su residencia, la Casa Santa Marta. - The Associated Press

“Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios, así que intenté llamarlo, pero no respondió”, dijo Alfieri según fue citado por el diario. “Tampoco respondió a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma”.