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Irán dice haber atacado un buque de apoyo militar de Estados Unidos cerca del puerto de Omán

Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudí

28 de marzo de 2026 - 11:27 AM

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El portavoz militar indicó que otro avión cisterna estadounidense en la base aérea estadounidense de Al Jarj, en Arabia Saudí, fue alcanzado ayer por misiles de la Guardia Revolucionaria. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este sábado un buque de apoyo militar estadounidense cerca del puerto de Salalah, en Omán.

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El buque se encontraba a “una distancia considerable” del puerto omaní, dijo el portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en una nota recogida por la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní.

“Tal como habíamos anunciado previamente, la soberanía nacional del país hermano y amigo Omán es respetada por la República Islámica de Irán”, apuntó Zolfagari.

El portavoz militar indicó que otro avión cisterna estadounidense en la base aérea estadounidense de Al Jarj, en Arabia Saudí, fue alcanzado ayer por misiles de la Guardia Revolucionaria.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos ayer, viernes, tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudí que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal.

Los ataques se producen en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas a la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní, que cumple este sábado un mes.

La guerra ha derivado en ataques iraníes contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio.

En un mensaje emitido por los medios iraníes, Zolfagari advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses”.

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. En la foto, el fallecido ayatolá y padre de Mojtaba.
1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press

“Durante horas, las ambulancias han estado ocupadas transportando a comandantes y soldados estadounidenses muertos y heridos”, dijo el portavoz militar iraní que aseguró que Irán atacó con misiles y drones a dos supuestos emplazamientos estadounidenses con 400 personas en uno y más de 100 en otro, ubicados en Dubái, en Emiratos Árabes.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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