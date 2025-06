Los ataques israelíes contra Irán han matado al menos a 585 personas y herido a más de 1,300 , dice un grupo de derechos humanos. Los medios locales, también blanco de bombardeos, han dejado de informar sobre los ataques, dejando a los iraníes en la oscuridad. Hay pocos signos visibles de la autoridad estatal: la policía parece en gran medida encubierta, las sirenas de ataque aéreo no son confiables y hay poca información sobre qué hacer en caso de ataque.

Muchos iraníes se sienten en conflicto. Algunos apoyan el ataque de Israel contra funcionarios políticos y militares iraníes que consideran represivos. Otros defienden firmemente la República Islámica y los ataques de represalia contra Israel. Luego, están aquellos que se oponen a los gobernantes de Irán, pero aún así no quieren ver su país bombardeado.

The Associated Press entrevistó a cinco personas en Irán y a un estadounidense de origen iraní en Estados Unidos por teléfono. Todos hablaron bajo condición de anonimato o solo permitieron que se usaran sus nombres de pila, por temor a represalias del estado contra ellos o sus familias.

Algunos, como Shirin, dijeron que huir no era una opción. Los edificios de apartamentos en Teherán son imponentes y densos. Su padre tiene Alzheimer y necesita una ambulancia para moverse. La artritis severa de su madre haría que incluso un viaje corto fuera extremadamente doloroso.

Aún así, con la esperanza de que el escape fuera posible, pasó los últimos días tratando de reunir sus medicamentos. Su hermano esperó en una gasolinera hasta las 3 a.m., solo para ser rechazado cuando se acabó el combustible. Hasta el lunes, la gasolina se racionaba a menos de 20 litros (5 galones) por conductor en las estaciones de todo Irán después de que un ataque israelí incendiara el campo de gas más grande del mundo.

“Es una especie de fracaso del pasado que no construyeron refugios” , dijo una residente de Teherán de 29 años que salió de la ciudad el lunes. “Aunque hemos estado bajo la sombra de una guerra, desde que tengo memoria”.

“Realmente no esperas que tu novio, o cualquiera, en realidad, salga de la casa y nunca regrese cuando simplemente salió para un viaje de compras normal y rutinario” , dijo.

“Todos allí estaban entrando en pánico debido a la situación” , dijo. “Todos no saben lo que sucederá después, si habrá guerra en el futuro y qué deben hacer. La gente piensa que ningún lugar es seguro para ellos” .

“Para las comunidades de inmigrantes, es muy difícil vivir en este tipo de situación”, dijo, explicando que siente que no tiene a dónde escapar, especialmente no a su país de origen, que pidió que no se identificara.