Israel advierte a residentes en aldeas de Líbano que desalojen mientras intensifica ataques

El ejército de Israel emitió el miércoles advertencias a los residentes de decenas de aldeas fronterizas del sur de Líbano para que desalojen la zona “de inmediato”, mientras intensifica los ataques contra suburbios de Beirut al tiempo que Hezbollah afirma haber realizado más ataques.

Líbano fue arrastrado a la guerra en Oriente Medio el lunes, cuando Hezbollah lanzó cohetes y drones contra el norte de Israel, lo que desencadenó ataques israelíes de represalia que mataron a más de 70 personas, hirieron a más de 400 y desplazaron a decenas de miles de personas del sur de Líbano, del valle oriental de la Becá y de los suburbios del sur de Beirut.

No es el primer conflicto entre Hezbollah e Israel. Hezbollah comenzó a disparar contra Israel un día después del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamas, contra el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Tras meses de enfrentamientos de baja intensidad, estalló una guerra a gran escala en septiembre de 2024 e Israel lanzó posteriormente una invasión terrestre contra Líbano.

PUBLICIDAD

Las fuerzas israelíes se retiraron de la mayor parte del sur de Líbano después de un alto al fuego negociado por Estados Unidos a finales de 2024, pero continuaron ocupando cinco puntos en el lado libanés de la frontera. Israel siguió atacando casi a diario, principalmente el sur de Líbano, afirmando que Hezbollah había estado intentando reconstruir sus posiciones allí, y mató a casi 400 personas mientras el alto el fuego estaba en vigor.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

El secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, dice que el grupo no tuvo más remedio que disparar cohetes por esto. “Mientras la ocupación esté presente, entonces la resistencia y sus armas son un derecho legítimo”, señaló Kassem en su primer discurso desde esta última escalada.

Kassem arremetió contra el gobierno libanés por criticar el lanzamiento de cohetes de Hezbollah y por insistir en desarmar al grupo político-paramilitar, afirmando que Israel no detendrá sus ataques únicamente por medios diplomáticos.

“¿Por qué hicieron un gran escándalo por esta andanada de cohetes? La razón es la agresión en curso”, manifestó.

Israel dice que habitantes de sur de Líbano deben desalojar la zona

El ejército de Israel emitió un comunicado el miércoles en el que le dijo a los habitantes de decenas de aldeas del sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, que desalojen la zona y se trasladen “de inmediato” al norte del río Litani.

El portavoz en árabe del ejército israelí dijo en X que, si la gente decide desplazarse al sur del río, estarán poniendo su vida en peligro.

La zona al sur del río Litani, alrededor del 8% del territorio de Líbano, se extiende en su mayor parte a lo largo de la frontera con Israel. El gobierno libanés afirma que en los últimos meses ha despejado el área de la presencia militar de Hezbollah.

PUBLICIDAD

1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH 1 / 33 En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. ABEDIN TAHERKENAREH Compartir

La advertencia del ejército israelí se produjo después de que durante la noche bombardeó el suburbio predominantemente cristiano de Hazmieh, en el sureste. Otros ataques israelíes impactaron las localidades de Aramoun y Saadiyat, al sur del aeropuerto internacional de Beirut, y mataron a seis personas e hirieron a ocho. Otro ataque alcanzó la ciudad oriental de Baalbek, matando a seis personas e hiriendo a 15, según medios estatales.

Esos cuatro ataques se produjeron sin advertencia previa, lo que por lo general implica asesinatos. Funcionarios de seguridad, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas, señalaron que el individuo atacado en Hazmieh fue un funcionario local del suburbio sureño de Beirut, Ghobeiri, que resultó herido.

“Vivimos en un país donde un misil puede caerte en la cabeza en cualquier momento”, manifestó Maggie Shibli, esposa del propietario del Hotel Comfort, en un vecindario de Hazmieh que fue atacado por Israel a primera hora del miércoles.

Abbas Najdeh, quien fue desplazado de la ciudad portuaria sureña de Tiro y se alojaba en el hotel, relató que “estábamos durmiendo y de repente yo, mis hijos y mi esposa fuimos lanzados por la explosión”.

También el miércoles, el ejército de Israel emitió varias advertencias a la población para que desalojara edificios en los suburbios del sur de Beirut, que fueron atacados poco después.

Hezbollah informó el miércoles que llevó a cabo varios ataques contra Israel, incluidos dos en los que el grupo afirmó haber utilizado misiles guiados.

Temen que bombardeos puedan derivar en una invasión terrestre

La advertencia israelí para que los habitantes se vayan del sur de Líbano llegó un día después de que Israel enviara más tropas a esa zona. Las fuerzas armadas israelíes ya habían estado ocupando varios puntos fronterizos en Líbano desde la tregua de noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber 1 / 13 Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. Markus Schreiber Compartir

No estaba claro si Israel se está preparando para una invasión terrestre más amplia. La agencia estatal de noticias libanesa informó de ataques de artillería israelí sobre varias aldeas libanesas a lo largo de la frontera, incluidas Aid al-Shaab y Beit Lif.

El ejército libanés informó en un comunicado que arrestó a 27 personas por “poseer ilegalmente armas y municiones”, y que había reubicado algunas fuerzas en el sur y más hacia el este a lo largo de la frontera con Siria. No indicó si los detenidos estaban afiliados a Hezbollah u otros grupos armados.

La medida del ejército libanés se produce después de que el gobierno del primer ministro Nawaf Salam y el presidente Joseph Aoun instaran a las agencias de seguridad del Estado a perseguir a las personas que disparan cohetes desde Líbano, al tiempo que también criticaron los ataques y los movimientos terrestres de Israel.

En el este de Líbano, el principal paso fronterizo con Siria fue cerrado brevemente el miércoles después de que funcionarios libaneses recibieran una advertencia sobre un inminente ataque israelí, que funcionarios dijeron más tarde que resultó ser una falsa alarma.

En los últimos días también ha habido una gran ansiedad en Líbano por una acumulación de fuerzas sirias en la frontera. El actual gobierno sirio es hostil a Irán y a Hezbollah, ya que estuvieron en bandos opuestos de la guerra civil de Siria que terminó con la salida del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024.

Un alto funcionario sirio dijo a The Associated Press el miércoles que la acumulación de tropas era “puramente defensiva” y para “evitar el contrabando y contrarrestar cualquier escenario imprevisto”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.