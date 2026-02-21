Israel ataca Líbano y mueren al menos a 12 personas

Por lo menos 10 personas murieron y 24 más resultaron heridas —entre ellas tres niños— por ataques de Israel en el Valle de la Becá, en Líbano, informó el viernes el Ministerio de Salud libanés. Otras dos personas murieron poco antes cuando Israel atacó un campamento de refugiados palestinos.

Israel alegó que atacó “centros de mando” del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah en el Valle de la Becá. Hezbollah no emitió declaraciones por el momento.

Imágenes de la televisión local desde el lugar de uno de los ataques en la Becá mostraron que el sitio atacado parecía ser un edificio de apartamentos, y que los equipos de emergencia combatían un incendio y buscaban sobrevivientes entre los escombros.

Más temprano el viernes, otro ataque israelí contra un campamento de refugiados palestinos en la ciudad portuaria de Sidón mató a dos personas.

El ejército israelí alegó que atacó un “centro de mando de Hamás” en el campamento de Ein el-Hilweh. Hamás reconoció que dos de sus miembros murieron en el ataque, pero calificó de “pretexto endeble” la afirmación de que se había atacado un centro de mando.

PUBLICIDAD

Señaló que el edificio atacado pertenecía a una fuerza de seguridad conjunta integrada por diversas facciones palestinas encargada de mantener la seguridad en el campamento.

Tregua entre Israel y el Líbano: así amanecieron los países en guerra Faltando una hora para la tregua, se registraron bombardeos en algunos barrios de Beirut.

Después del ataque encabezado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y de la ofensiva militar de Israel en Gaza, Hezbollah comenzó a disparar cohetes desde Líbano hacia Israel en apoyo de Hamás y de los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos contra Líbano. El conflicto de baja intensidad escaló a una guerra a gran escala en septiembre de 2024, que más tarde fue contenida, aunque no detenida por completo, por un alto el fuego mediado por Estados Unidos dos meses después.

Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de intentar reconstruirse y ha atacado casi a diario lo que dice son combatientes e instalaciones de Hezbollah en Líbano. Hezbollah ha reivindicado un ataque contra Israel desde el alto el fuego.

La cifra de muertos por los ataques del viernes fue inusualmente alta y se produce en un momento de tensiones en la región, ya que Estados Unidos ha amenazado con atacar a Irán —aliado de Hezbollah y de Hamas— si las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán no derivan en un acuerdo.