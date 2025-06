Estados Unidos evacua parte de su personal en Líbano y pone en alerta al de Turquía y Arabia Saudí

1 / 9 | Así se vio el "Situation Room" cuando Donald Trump ordenó ataques a Irán. Una serie de fotos publicadas por la Casa Blanca en su cuenta de X ofrecen una mirada inusual al interior del Situation Room mientras el presidente Donald Trump autorizaba ataques en Irán. En la foto, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Sala de Crisis de la Casa Blanca. (Official White House Photo by Daniel Torok via AP)