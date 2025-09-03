Israel convoca reservistas mientras avanza en las primeras etapas de la ofensiva en Ciudad de Gaza

Israel comenzó a movilizar el martes a decenas de miles de reservistas y repitió sus advertencias de evacuación como parte de su plan para ampliar su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, lo que ha generado oposición a nivel nacional y condena en el extranjero.

El llamado a filas, anunciado el mes pasado, se produce mientras las fuerzas terrestres y aéreas avanzan y persiguen más objetivos en el norte y centro de Gaza, atacando partes de Zeitoun y Shijaiyah, dos barrios del oeste de la Ciudad de Gaza que las fuerzas israelíes han invadido repetidamente durante la guerra de casi dos años contra los milicianos de Hamás.

Zeitoun, que llegó a ser el barrio más grande de la Ciudad de Gaza con mercados, escuelas y clínicas, se ha transformado en el último mes. Ahora se ven calles vacías y edificios reducidos a escombros, para convertirse en lo que el ejército de Israel designó la semana pasada una “zona de combate peligrosa”.

Israel dice que la Ciudad de Gaza sigue siendo un bastión de Hamás, donde los rebeldes tienen una vasta red de túneles, a pesar de múltiples incursiones durante la guerra. También es uno de los últimos resguardos en la franja norte, donde cientos de miles de civiles se refugian, enfrentando la doble amenaza del combate y la hambruna.

Algunos reservistas se niegan a servir de nuevo y acusan al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de prolongar la guerra con fines políticos en lugar de llegar a un acuerdo de rehenes con Hamás. El político ha dicho que la guerra continuará hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás se rinda.

“Enfrentamos la etapa decisiva”, dijo Netanyahu en un mensaje en video dirigido a las tropas. “Con la ayuda de Dios, juntos ganaremos”.

Ataques mortales en la Ciudad de Gaza

Israel repitió el martes advertencias hechas a los palestinos que permanecen en la Ciudad de Gaza, sin convencerse de que otro desplazamiento los mantendrá a salvo.

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió que las operaciones de combate pronto se expandirán y que se ofrecerán servicios en Muwasi, un campamento de tiendas de campaña improvisado al sur de la Ciudad de Gaza.

Al menos 47 personas han muerto en toda la Franja desde el amanecer del martes, según los hospitales.

Un ataque a un edificio residencial en el barrio de Tel al-Hawa de la Ciudad de Gaza provocó la muerte de 15 personas, incluidos al menos tres niños, según el Hospital Shifa.

Los trabajadores de rescate sacaron a un bebé ensangrentado con vida de debajo de los escombros y colocaron a los muertos bajo sábanas blancas, una escena que refleja los peligros que enfrentan los exhaustos residentes de la Ciudad de Gaza, desarraigados una y otra vez sin saber si algún lugar es seguro.

“Estábamos durmiendo seguros y tranquilos en nuestra casa, y de repente nos despertamos con el sonido de golpes y humo en aumento”, dijo a The Associated Press Sana Drimli, residente del edificio. “Despertamos para ver qué nos había pasado y revisar a nuestros hijos y descubrimos que todos los que nos rodeaban están muertos”, dijo.

Más al sur, el Hospital Nasser en Jan Yunis y el Hospital Awda en Nuseirat informaron haber recibido 22 víctimas mortales de ataques aéreos israelíes y disparos cerca de sitios de distribución y en un corredor frecuentado por convoyes de la ONU.

En los últimos meses, más de 2,300 personas que buscaban ayuda han sido asesinadas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El saldo incluye a palestinos que han buscado ayuda en áreas donde los convoyes de la ONU se han visto abrumados por saqueadores y multitudes desesperadas, y donde varias personas han muerto por disparos mientras se dirigían a sitios administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), un contratista estadounidense respaldado por Israel.

Hasta el momento, el ejército de Israel no ha respondido a las solicitudes de comentarios. La GHF dijo que no hubo tales incidentes vinculados a sus sitios o en las rutas dedicadas que conducen a ellos.

Reservistas protestan en Tel Aviv

Al menos 60,000 reservistas serán llamados gradualmente, dijo el Ejército de Israel el mes pasado. También extenderá el servicio de otros 20,000 que ya están en servicio activo.

En Israel, con una población de menos de 10 millones, la mayoría de los hombres judíos completan el servicio militar obligatorio y permanecen en la reserva durante al menos una década.

Pero las críticas sobre la guerra en Gaza van en aumento. Se han organizado varios movimientos para alentar a los reservistas a no servir, aunque no se sabe cuántos rechazarán el nuevo llamado.

Un grupo formado recientemente, llamado Soldados por los Rehenes, afirma estar compuesto por más de 365 soldados que sirvieron anteriormente en la guerra, pero que no se presentarán si son llamados de nuevo.

“La guerra de agresión en curso de Netanyahu pone innecesariamente en peligro a nuestros propios rehenes y ha causado estragos en el tejido de la sociedad israelí, mientras que, al mismo tiempo, mata, mutila y mata de hambre a toda una población de civiles gazatíes”, dijo a la prensa Max Kresch, miembro del grupo.

Negarse a presentarse para el servicio de reserva es un delito que puede castigarse con prisión, aunque solo un puñado de soldados de reserva que se han negado a servir han sido encarcelados en prisiones militares durante el transcurso de la guerra.

Aumentan las muertes por desnutrición y combates

Desde que la principal autoridad mundial en crisis alimentarias declaró el mes pasado que la Ciudad de Gaza experimenta una situación de hambruna, las muertes relacionadas con la desnutrición han aumentado. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el martes que un total de 185 personas murieron de desnutrición en agosto, la cifra más alta en meses.

Un total de 63,633 palestinos han muerto en la guerra, según el ministerio, que afirma que, hasta el martes, otras 160,914 personas han resultado heridas. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo, pero señala que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás pero está compuesto por profesionales médicos. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas de la guerra. Israel las pone en duda, pero no ha proporcionado su propio recuento.