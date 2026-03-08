Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Israel lanza una nueva ola de ataques a gran escala en Teherán y otros puntos de Irán

La nueva andanada de ataques se produce poco después de que la aviación israelí completara una serie de bombardeos

8 de marzo de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una instalación de almacenaje de petróleo fue atacada en Teherán resultó incendiada tras un bombardeo de Estados Unidos e Israel este domingo. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ejército de Israel lanzó este domingo por la tarde una nueva ola de bombardeos “a gran escala” en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán, según un comunicado difundido por las fuerzas armadas.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado ataques a gran escala en objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán y zonas adicionales en Irán”, recoge, sin dar más detalles sobre las posiciones o las ubicaciones más allá de la capital.

La nueva andanada de ataques se produce poco después de que la aviación israelí completara una serie de bombardeos contra objetivos como la sede de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní y 50 búnkeres de munición.

Israel ataca de forma casi ininterrumpida Irán y, especialmente, Teherán, que esta mañana amaneció envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo, después de que la aviación bombardeara por primera vez depósitos de combustible en la capital.

Sólo el sábado, Israel alcanzó 400 objetivos en el oeste y centro de Irán, entre ellos lanzaderas de misiles balísticos y plantas de producción de armas, aseguran las fuerzas armadas.

Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán se han cobrado la vida de más de 1,300 personas, mientras que en territorio israelí, los ataques con misiles iraníes han matado a otras diez.

Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, el primero del que se tiene noticia en Israel desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
