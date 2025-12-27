Italia desmantela red: nueve detenidos por presunto financiamiento a Hamas mediante organizaciones benéficas

Roma - Las autoridades italianas arrestaron a nueve personas vinculadas a tres organizaciones benéficas bajo sospecha de recaudar millones de euros en fondos para el grupo armado palestino Hamas, dijeron los fiscales antiterroristas en un comunicado el sábado.

Los sospechosos están acusados de enviar alrededor de 7 millones de euros (8.2 millones de dólares) a “asociaciones con sede en Gaza, los territorios palestinos o Israel, propiedad, controladas o vinculadas a Hamás”, según el comunicado.

Entre los arrestados se encontraba Mohammad Hannoun, presidente de la Asociación Palestina en Italia, dijeron los fiscales, describiéndolo como el “jefe de la célula italiana de la organización Hamas”.

La Unión Europea tiene a Hamas en su lista de organizaciones terroristas.

Según los fiscales italianos, quienes colaboraron con otros países de la UE en la investigación, los fondos ilegales se entregaron a través de “operaciones de triangulación” mediante transferencias bancarias o a través de organizaciones con sede en el extranjero a asociaciones con sede en Gaza, que han sido declaradas ilegales por Israel debido a sus vínculos con Hamás.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, escribió en X que la operación “levantó el velo sobre comportamientos y actividades que, pretendiendo ser iniciativas a favor de la población palestina, ocultaban apoyo y participación en organizaciones terroristas”.

No hubo comentarios inmediatos de los sospechosos o las asociaciones.