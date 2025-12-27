Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Italia desmantela red: nueve detenidos por presunto financiamiento a Hamas mediante organizaciones benéficas

Los sospechosos están acusados de enviar alrededor de $8.2 millones a “asociaciones con sede en Gaza”

27 de diciembre de 2025 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Policías inspeccionan una asociación benéfica que apoya a civiles palestinos en Milán, Italia, después de que investigadores italianos arrestaron a nueve personas sospechosas de recaudar millones de euros para Hamas. (Claudio Furlan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Roma - Las autoridades italianas arrestaron a nueve personas vinculadas a tres organizaciones benéficas bajo sospecha de recaudar millones de euros en fondos para el grupo armado palestino Hamas, dijeron los fiscales antiterroristas en un comunicado el sábado.

RELACIONADAS

Los sospechosos están acusados de enviar alrededor de 7 millones de euros (8.2 millones de dólares) a “asociaciones con sede en Gaza, los territorios palestinos o Israel, propiedad, controladas o vinculadas a Hamás”, según el comunicado.

Entre los arrestados se encontraba Mohammad Hannoun, presidente de la Asociación Palestina en Italia, dijeron los fiscales, describiéndolo como el “jefe de la célula italiana de la organización Hamas”.

La Unión Europea tiene a Hamas en su lista de organizaciones terroristas.

Según los fiscales italianos, quienes colaboraron con otros países de la UE en la investigación, los fondos ilegales se entregaron a través de “operaciones de triangulación” mediante transferencias bancarias o a través de organizaciones con sede en el extranjero a asociaciones con sede en Gaza, que han sido declaradas ilegales por Israel debido a sus vínculos con Hamás.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, escribió en X que la operación “levantó el velo sobre comportamientos y actividades que, pretendiendo ser iniciativas a favor de la población palestina, ocultaban apoyo y participación en organizaciones terroristas”.

No hubo comentarios inmediatos de los sospechosos o las asociaciones.

En enero de 202, el Consejo Europeo decidió extender las medidas restrictivas existentes contra 12 individuos y tres entidades que apoyan la financiación de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Tags
Breaking NewsItaliaHamasOrganizaciones sin fines de lucro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: