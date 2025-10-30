Opinión
30 de octubre de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jamaica se enfoca en reabrir carreteras y atender la salud pública tras el huracán Melissa

El primer ministro, Andrew Holness, estuvo visitando varias de las zonas más afectadas

30 de octubre de 2025 - 11:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía tomada de la cuenta en X @darylvazmp del ministro de Energía, Telecomunicaciones y Transporte de Jamaica, Daryl Vaz, de las zona de acceso 1-5 que fueron afectadas por el huracán Melissa este martes, en el aeropuerto internacional Sir Donald Sangsters en Montego Bay (Jamaica). (@darylvazmp)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades de Jamaica se enfocan este jueves en reabrir las carreteras principales de la isla y atender las preocupaciones relacionadas con la salud pública y la gestión de residuos, tras el paso del devastador huracán Melissa, que dejó al menos cuatro muertos.

RELACIONADAS

“Nuestro objetivo inmediato es reabrir las rutas principales, especialmente las que conducen a hospitales e instalaciones críticas”, informó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en un comunicado en sus redes sociales.

Holness, quien ha declarado al país “zona catastrófica”, visitó ayer algunas zonas de Saint James, donde se están llevando a cabo labores de limpieza y recuperación de carreteras.

“Los equipos municipales, con el apoyo de la Policía y otros servicios de emergencia locales, están totalmente movilizados”, afirmó el primer ministro.

Varias agencias gubernamentales están asimismo encargadas de las labores de limpieza, desbroce y rehabilitación a gran escala en toda la isla.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

Holness también se refirió a la situación de los aeropuertos, la mayoría de los cuales ya han reanudado sus operaciones, a excepción del Aeropuerto Internacional Sangster en Montego Bay.

“Aunque el aeropuerto sufrió daños en secciones de la terminal y el perímetro, la pista y el aeródromo permanecen intactos. Se avanza rápidamente hacia una reapertura gradual”, detalló.

Melissa tocó tierra el martes como huracán categoría 5 en el municipio jamaicano de Saint Elizabeth, en el suroeste, provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas.

Al menos cuatro personas han muerto en el país a causa del huracán, que dejó asimismo a más de 500,000 personas sin electricidad.

Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por MelissaEntre los municipios con áreas inundadas se encuentran algunas de las mayores ciudades del tercio oriental, como Santiago de Cuba, Bayamo, Baracoa y Holguín, y decenas de otras de menor tamaño.
1 / 24 | "Una madrugada compleja": imágenes del impacto de Melissa en Cuba. Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel. - YAMIL LAGE

El ciclón, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Breaking NewsJamaicaHuracanesCaribe
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
