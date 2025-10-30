Opinión
30 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Dónde está el huracán Melissa y hacia dónde se dirige?

El ciclón ha dejado un rastro de destrucción en Haití, República Dominicana y Jamaica

30 de octubre de 2025 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría También se han reportado importantes inundaciones y fuertes afectaciones en Bayamo, Baracoa y Contramaestre, entre otras localidades de la región más afectada, con calles convertidas en ríos de color marrón.
1 / 78 | ¿Dónde está el huracán Melissa y hacia dónde se dirige?. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El huracán Melissa continúa desplazándose rápidamente sobre el Atlántico norte, luego de dejar daños catastróficos en Haití, República Dominicana y Jamaica durante su paso por el Caribe central.

RELACIONADAS

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el centro del sistema fue localizado por un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea cerca de la latitud 26.8 grados norte y longitud 72.7 grados oeste, a unas 250 millas al norte de las Bahamas.

De acuerdo con la dependencia federal, Melissa se mueve hacia el norte-noreste a unas 21 millas por hora (mph), y se espera que acelere su paso hacia el noreste durante los próximos dos días, alejándose por completo del Caribe.

Al momento, el ciclón sostiene vientos máximos sostenidos de 105 mph con ráfagas más fuertes.

Huracán Melissa: así se vieron y escucharon las terribles ráfagas en Jamaica

Huracán Melissa: así se vieron y escucharon las terribles ráfagas en Jamaica

Captan en video la destrucción en el país jamaiquino, donde el ciclón categoría 5 tocó tierra con vientos de 185 millas por hora.

En la trayectoria del pronóstico, el centro del huracán debería pasar esta noche al noroeste de las Bermudas, donde permanece un aviso de huracán en efecto.

Según el CNH, los meteorólogos anticipan pocos cambios en su intensidad durante el día de hoy, aunque se prevé que comience a debilitarse el viernes, a medida que avance hacia aguas más frías y enfrente condiciones menos favorables.

A pesar de que ya se aleja del Caribe, Melissa deja atrás un rastro de destrucción: inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, caídas de árboles y falta de electricidad en Haití, República Dominicana y Jamaica, donde autoridades locales reportan comunidades incomunicadas y severos daños a la infraestructura.

Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por MelissaPor el momento no hay reportes oficiales sobre la situación en las zonas rurales y montañosas, donde las potenciales inundaciones súbitas y los deslaves podrían provocar una catástrofe, según las autoridades.
1 / 12 | "Una madrugada compleja": imágenes del impacto de Melissa en Cuba. Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel. - YAMIL LAGE

De acuerdo con The Associated Press, las autoridades dijeron que han encontrado al menos cuatro cadáveres en el suroeste de Jamaica.

Mientras, en Haití, se han reportado al menos 25 personas muertas y otras 18 desaparecidas, principalmente en la región sur del país. Entre los muertos figuran 10 niños, reportó The Associated Press.

Por otro lado, en Cuba, no se reportaron muertes después de que la Defensa Civil evacuara a más de 735,000 personas en el este.

Breaking NewsHuracán MelissaTemporada de huracanesJamaicaBahamasHaitíBermudas
