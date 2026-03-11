José Kast juramenta como presidente de Chile: es el mayor giro a la derecha desde la dictadura

SANTIAGO, Chile - El líder de extrema derecha José Antonio Kast juró el miércoles como nuevo presidente de Chile, marcando el cambio más pronunciado de la nación latinoamericana hacia la derecha desde el retorno de la democracia en 1990.

En una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional de la ciudad costera de Valparaíso y a la que asistieron decenas de jefes de Estado, Kast y su Gabinete juraron sus cargos tras una aplastante victoria en las elecciones de 2025.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban el Presidente de Argentina, Javier Milei, el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el Rey de España, Felipe VI. También asistió la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

¿Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que ganó las elecciones en Chile?. El abogado y exdiputado ultracatólico José Antonio Kast se sumó este domingo a la ola de líderes de extrema derecha que gobierna en parte del mundo y se convirtió, en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile.

Hubo varias ausencias destacadas, como las de los Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Nayib Bukele, de El Salvador. Una modesta delegación estadounidense estuvo encabezada por el Vicesecretario de Estado Christopher Landau.

Después de que la recién nombrada Presidenta del Senado, Paulina Núñez, colocara la banda presidencial a Kast, juró el nuevo Gabinete. José Francisco Pérez Mackenna juró como canciller, mientras que María Trinidad Steinert se convirtió en ministra de Seguridad y Fernando Rabat asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Gabriel Boric, un izquierdista que en 2022 se convirtió en el presidente más joven de Chile, con 36 años, ha dejado el cargo como el presidente peor valorado desde 1990, según una encuesta publicada esta semana por la empresa de sondeos Cadem. Más de la mitad de los encuestados (53%) considera que su Gobierno es el peor desde el retorno de la democracia.

Kast, un veterano político inspirado en Trump, obtuvo una aplastante victoria en diciembre frente a la candidata comunista Jeannette Jara, respaldada por el Gobierno, con la promesa de combatir la delincuencia y frenar la inmigración ilegal, un proyecto que guarda similitudes con las políticas adoptadas por su homólogo estadounidense.

‘Alineación significativa con Washington’

Chile es el último país latinoamericano en expulsar a un gobierno en funciones, con los votantes respaldando a líderes de derecha desde Argentina hasta Bolivia, mientras el presidente Donald Trump busca afirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en muchos casos castigando a rivales y recompensando a aliados.

Aunque Kast ha evitado pronunciarse sobre asuntos controvertidos en su país y en el extranjero, ha hecho insinuaciones a la administración Trump y ha elogiado la operación estadounidense que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Estas señales se intensificaron recientemente cuando Kast puso fin abruptamente al proceso de transición tras un enfrentamiento con el saliente Boric por un proyecto de instalación de un cable submarino para conectar Chile y China. El proyecto suscitó intensas críticas de Estados Unidos y ahondó aún más las tensiones diplomáticas entre la administración Boric y Washington.

Las relaciones entre Chile y Estados Unidos se han deteriorado significativamente bajo la segunda administración Trump. Boric fue un fuerte crítico de su homólogo estadounidense, llegando a caracterizar el estilo de liderazgo del republicano como el de un “nuevo emperador”.

Trump ha señalado abiertamente su preferencia por Kast frente a Boric, en particular invitando al presidente electo a la cumbre del “Escudo de las Américas” del pasado fin de semana en Miami, que reunió a varios líderes de la derecha de la región, entre ellos Bukele y Milei.

El crimen organizado y la inmigración en el punto de mira

Kast perdió por poco la presidencia en 2021 frente a Boric en la segunda vuelta electoral. En aquel momento, su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo -junto con sus elogios al legado y la figura del ex dictador general Augusto Pinochet- fueron ampliamente rechazados por los chilenos.

Cuatro años después, su postura de línea dura frente a la delincuencia y la inmigración obtuvo el apoyo de cerca del 60% de los votantes en un país golpeado por el auge del crimen organizado y decepcionado por las grandes expectativas que Boric levantó pero dejó incumplidas.

Kast ha elogiado las tácticas de lucha contra la delincuencia de Bukele, e incluso visitó el año pasado la megacárcel de El Salvador, con capacidad para 40,000 personas. También ha prometido criminalizar la inmigración ilegal, intensificar las deportaciones masivas e instalar “vallas y muros” a lo largo de las fronteras de Chile.

Los 100 primeros días son clave

Los expertos sugieren que la capacidad de reacción de la nueva administración será clave para determinar el rumbo del Gobierno en los próximos cuatro años, ya que tendrá que lidiar con un Parlamento dividido para garantizar la gobernabilidad y sacar adelante sus principales proyectos.

“Si hay volumen, tracción y una dirección clara en los primeros 100 días, el establishment político generalmente busca alinearse o al menos evita obstaculizar las prioridades de la administración”, dijo Mariano Machado, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. “Si esa claridad no se ve en los primeros 100 días... ocurre lo contrario”.

