Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

José Kast juramenta como presidente de Chile: es el mayor giro a la derecha desde la dictadura

Es un veterano político inspirado en Donald Trump que obtuvo su victoria en diciembre frente a la candidata Jeannette Jara

11 de marzo de 2026 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda a sus partidarios mientras abandona el Congreso tras su ceremonia de investidura en Valparaíso, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Gustavo Garello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SANTIAGO, Chile - El líder de extrema derecha José Antonio Kast juró el miércoles como nuevo presidente de Chile, marcando el cambio más pronunciado de la nación latinoamericana hacia la derecha desde el retorno de la democracia en 1990.

RELACIONADAS

En una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional de la ciudad costera de Valparaíso y a la que asistieron decenas de jefes de Estado, Kast y su Gabinete juraron sus cargos tras una aplastante victoria en las elecciones de 2025.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban el Presidente de Argentina, Javier Milei, el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el Rey de España, Felipe VI. También asistió la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

El abogado y exdiputado ultracatólico José Antonio Kast se sumó este domingo a la ola de líderes de extrema derecha que gobierna en parte del mundo y se convirtió, en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile.El líder del Partido Republicano, de 59 años, se prepara para implementar a partir del próximo 11 de marzo un programa neoliberal de megarecortes y mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.Siendo el menor de 10 hermanos, Kast confía en seguir con el legado de su influyente clan político. Es hermano del economista Miguel Kast Rist, ya fallecido y quien fue, entre otros cargos, ministro del Trabajo (1980-1982) y presidente del Banco Central (1982) de Pinochet. Asimismo, es tío del senador Felipe Kast, del exdiputado Pablo Kast y de la exconcejala Bárbara Kast Sommerhoff.
1 / 15 | ¿Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que ganó las elecciones en Chile?. El abogado y exdiputado ultracatólico José Antonio Kast se sumó este domingo a la ola de líderes de extrema derecha que gobierna en parte del mundo y se convirtió, en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile. - Esteban Felix

Hubo varias ausencias destacadas, como las de los Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Nayib Bukele, de El Salvador. Una modesta delegación estadounidense estuvo encabezada por el Vicesecretario de Estado Christopher Landau.

Después de que la recién nombrada Presidenta del Senado, Paulina Núñez, colocara la banda presidencial a Kast, juró el nuevo Gabinete. José Francisco Pérez Mackenna juró como canciller, mientras que María Trinidad Steinert se convirtió en ministra de Seguridad y Fernando Rabat asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Gabriel Boric, un izquierdista que en 2022 se convirtió en el presidente más joven de Chile, con 36 años, ha dejado el cargo como el presidente peor valorado desde 1990, según una encuesta publicada esta semana por la empresa de sondeos Cadem. Más de la mitad de los encuestados (53%) considera que su Gobierno es el peor desde el retorno de la democracia.

Kast, un veterano político inspirado en Trump, obtuvo una aplastante victoria en diciembre frente a la candidata comunista Jeannette Jara, respaldada por el Gobierno, con la promesa de combatir la delincuencia y frenar la inmigración ilegal, un proyecto que guarda similitudes con las políticas adoptadas por su homólogo estadounidense.

‘Alineación significativa con Washington’

Chile es el último país latinoamericano en expulsar a un gobierno en funciones, con los votantes respaldando a líderes de derecha desde Argentina hasta Bolivia, mientras el presidente Donald Trump busca afirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en muchos casos castigando a rivales y recompensando a aliados.

Aunque Kast ha evitado pronunciarse sobre asuntos controvertidos en su país y en el extranjero, ha hecho insinuaciones a la administración Trump y ha elogiado la operación estadounidense que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Estas señales se intensificaron recientemente cuando Kast puso fin abruptamente al proceso de transición tras un enfrentamiento con el saliente Boric por un proyecto de instalación de un cable submarino para conectar Chile y China. El proyecto suscitó intensas críticas de Estados Unidos y ahondó aún más las tensiones diplomáticas entre la administración Boric y Washington.

Las relaciones entre Chile y Estados Unidos se han deteriorado significativamente bajo la segunda administración Trump. Boric fue un fuerte crítico de su homólogo estadounidense, llegando a caracterizar el estilo de liderazgo del republicano como el de un “nuevo emperador”.

Trump ha señalado abiertamente su preferencia por Kast frente a Boric, en particular invitando al presidente electo a la cumbre del “Escudo de las Américas” del pasado fin de semana en Miami, que reunió a varios líderes de la derecha de la región, entre ellos Bukele y Milei.

El crimen organizado y la inmigración en el punto de mira

Kast perdió por poco la presidencia en 2021 frente a Boric en la segunda vuelta electoral. En aquel momento, su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo -junto con sus elogios al legado y la figura del ex dictador general Augusto Pinochet- fueron ampliamente rechazados por los chilenos.

Cuatro años después, su postura de línea dura frente a la delincuencia y la inmigración obtuvo el apoyo de cerca del 60% de los votantes en un país golpeado por el auge del crimen organizado y decepcionado por las grandes expectativas que Boric levantó pero dejó incumplidas.

Kast ha elogiado las tácticas de lucha contra la delincuencia de Bukele, e incluso visitó el año pasado la megacárcel de El Salvador, con capacidad para 40,000 personas. También ha prometido criminalizar la inmigración ilegal, intensificar las deportaciones masivas e instalar “vallas y muros” a lo largo de las fronteras de Chile.

Los 100 primeros días son clave

Los expertos sugieren que la capacidad de reacción de la nueva administración será clave para determinar el rumbo del Gobierno en los próximos cuatro años, ya que tendrá que lidiar con un Parlamento dividido para garantizar la gobernabilidad y sacar adelante sus principales proyectos.

“Si hay volumen, tracción y una dirección clara en los primeros 100 días, el establishment político generalmente busca alinearse o al menos evita obstaculizar las prioridades de la administración”, dijo Mariano Machado, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. “Si esa claridad no se ve en los primeros 100 días... ocurre lo contrario”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsChileDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: