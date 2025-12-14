Opinión
Oficialista Jara admite su derrota frente a ultraderechista Kast en balotaje de Chile

Sería un giro hacia la derecha más extrema desde el regreso de la democracia luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet

14 de diciembre de 2025 - 6:55 PM

La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, habla con periodistas antes de ir a votar a la casa de sus padres en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko)
Por The Associated Press
SANTIAGO — La candidata oficialista Jeannette Jara asumió el domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y afirmó que “la democracia habló fuerte y claro”.

“Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo la comunista en un mensaje en su cuenta de X. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, agregó.

Unos 15.7 millones de electores estaban llamados a sufragar en este balotaje para decidir entre la permanencia de la centroizquierda o dar un giro hacia la derecha más extrema desde el regreso de la democracia luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
