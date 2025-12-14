Oficialista Jara admite su derrota frente a ultraderechista Kast en balotaje de Chile

SANTIAGO — La candidata oficialista Jeannette Jara asumió el domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y afirmó que “la democracia habló fuerte y claro”.

“Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo la comunista en un mensaje en su cuenta de X. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, agregó.