La explosión mortal de un auto en Nueva Delhi se investiga en virtud de una ley antiterrorista

Nueva Delhi - La policía india estaba investigando una explosión mortal de un coche en Nueva Delhi en virtud de una ley antiterrorista, dijeron funcionarios el martes, mientras los expertos forenses trabajaban para determinar la causa de la explosión.

La explosión se produjo cerca del histórico Fuerte Rojo a última hora del lunes, causando al menos ocho muertos y varios heridos.

Altos cargos de la policía dijeron a The Associated Press que se había registrado un caso en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, la principal ley antiterrorista de India, que otorga mayores poderes a los organismos de investigación para detener a sospechosos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del caso.

El primer ministro Narendra Modi, que se encontraba el martes en una visita programada a Bután, afirmó que los investigadores “llegarán al fondo de esta conspiración”.

“Los conspiradores no se librarán y todos los responsables serán llevados ante la justicia”, afirmó Modi.

Según la policía, se cree que la explosión se originó en un coche Hyundai i20 que se había detenido en una señal de tráfico. Los vehículos cercanos resultaron gravemente dañados, y las fotos mostraban ventanas destrozadas, metal retorcido y llamas que envolvían varios coches.

La policía intentaba localizar al propietario del vehículo. No había información inmediata sobre los ocupantes, que se creía que habían muerto.

El martes no se había producido ninguna detención, pero los investigadores estaban “sondeando todos los ángulos posibles, incluido un atentado terrorista, una explosión accidental o cualquier tipo de fallo en el coche”, declaró a la AP el portavoz de la policía de Delhi, Sanjay Tyagi.

“Los equipos están trabajando sobre las pistas disponibles hasta el momento. La forma final de la investigación se decidirá después de que el equipo forense presente un informe final sobre el uso de explosivos”, dijo.

Altos cargos policiales declararon que también estaban investigando posibles vínculos con la recuperación de armas y material para fabricar explosivos en otro incidente ocurrido el lunes en el vecino estado de Haryana.

La policía recuperó 360 kilogramos de nitrato de amonio, sustancia química utilizada para fabricar explosivos, así como un fusil de asalto y una pistola en la ciudad de Faridabad, limítrofe con la capital india. La recuperación se produjo antes de la explosión del coche.

El ministro del Interior, Amit Shah, declaró el lunes que se estaban investigando “todos los ángulos” y que las agencias de seguridad llegarían pronto a una conclusión. Dijo que las grabaciones de las cámaras de la zona desempeñarían un papel clave en la investigación.

Las principales estaciones de tren, incluidas las de Bombay y el estado de Uttar Pradesh, fronterizo con Nueva Delhi, se pusieron en alerta de seguridad. La fuerza de seguridad responsable de vigilar las instalaciones clave de la capital, incluidos el aeropuerto internacional de Nueva Delhi, el sistema de metro y los principales edificios gubernamentales, dijo que su personal también había sido puesto en alerta de seguridad.

El Fuerte Rojo, antiguo palacio imperial, es un extenso complejo de la época mogol y una de las principales atracciones turísticas del casco antiguo de Delhi. Situado a unos 6 kilómetros del Parlamento, este monumento del siglo XVII es un lugar simbólico donde los primeros ministros indios pronuncian sus discursos del Día de la Independencia el 15 de agosto de cada año.

La zona que rodea el Fuerte Rojo suele estar abarrotada de gente, ya que sirve de ruta principal hacia los bulliciosos bazares de la ciudad vieja.

