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La función renal de Jair Bolsonaro mejora, pero sigue en cuidados intensivos

El expresidente brasileño permanecerá recluido debido a una neumonía, informaron los médicos

15 de marzo de 2026 - 12:04 PM

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El hospital, que ingresó a Bolsonaro con fiebre alta, sudoración y escalofríos, también ha dicho que sus marcadores inflamatorios están aumentados. (Eraldo Peres)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SAO PAULO - La función renal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha mejorado, pero permanecerá en una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía, dijo el domingo un hospital de la capital, Brasilia.

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El ex dirigente, de 70 años, también ha recibido más antibióticos desde el sábado, según un comunicado de sus médicos.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, fue trasladado el viernes al Hospital Estrella del DF desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por liderar un intento de golpe de Estado en 2023.

Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.El polémico proyecto, aprobado en apuros durante la madrugada en la Cámara de Diputados, ahora pasa a ser discutido en el Senado y es visto por los críticos como una amnistía “light”, un intento de reducir drásticamente las sentencias para los involucrados en la intentona golpista.“Están ahí para defender la democracia de este país. Y la democracia es de todos; no es solo de una parte, no es solo del partido evangélico o del partido ‘X’ o ‘Z’. Están ahí en nombre del pueblo que los puso. Por lo tanto, tienen que legislar para todo Brasil”, dijo a EFE la indígena Ãgohó Ãkirê Pataxó.
1 / 13 | Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro. Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. - Isaac Fontana

El asediado ex dirigente fue trasladado en enero de la sede local de la policía federal a una celda más amplia. Su familia y sus aliados han pedido reiteradamente al Tribunal Supremo de Brasil que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

El líder ultraderechista ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018.

El hospital, que ingresó a Bolsonaro con fiebre alta, sudoración y escalofríos, también ha dicho que sus marcadores inflamatorios están aumentados.

Se espera que su hijo Flávio Bolsonaro, senador, se presente a las elecciones presidenciales a finales de este año contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado democrático de derecho. Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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