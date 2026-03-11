Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Supremo de Brasil autoriza que un asesor de Donald Trump visite a Jair Bolsonaro en prisión

El exmandatario brasileño recibirá al activista conservador Darren Beattie la próxima semana

11 de marzo de 2026 - 9:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jair Bolsonaro. (Andre Borges)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Corte Suprema de Brasil autorizó que un asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, visite al exmandatario Jair Bolsonaro en prisión el próximo 18 de marzo, informó este martes el tribunal.

RELACIONADAS

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable por la reclusión del líder ultra, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, le permitió que reciba al activista conservador Darren Beattie entre las ocho y las diez de la mañana del miércoles de la próxima semana.

Beattie, actual asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ir acompañado de un traductor, cuya identidad tendrá que ser informada previamente, según el fallo al que tuvo acceso EFE.

La autorización atiende de forma parcial el pedido de los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022), que excepcionalmente había solicitado que la visita al complejo penitenciario de Brasilia donde está encarcelado fuera el 16 o el 17 de marzo.

Sin embargo, De Moraes alegó que “no existe previsión legal ni excepcionalidad para realizar un cambio específico del día de visita” y, en este sentido, considera que “los visitantes deben adaptarse al régimen legal del establecimiento penitenciario y no al revés”.

Durante su visita a Brasil, se espera que el asesor de Trump se reúna con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre próximo, de acuerdo con medios locales.

Beattie acusó en el pasado a De Moraes de ser “el principal arquitecto del complejo de censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores” y defendió la imposición de sanciones contra el juez.

El Gobierno de Trump incluyó el año pasado al magistrado en una lista de violadores de derechos humanos y congeló los bienes y activos que este pudiera tener en el país, como parte de una campaña de presión para tratar de frenar el proceso judicial contra el exmandatario.

Sin embargo, las sanciones fueron levantadas unos meses después, en medio de las negociaciones con el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rebajar las tensiones entre los dos países.

Si bien Lula aún es considerado el favorito para ganar los comicios, Flávio Bolsonaro ha ido recortando distancias en los sondeos de opinión y en algunos ya aparece incluso empatado técnicamente con el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Breaking NewsBrasilDonald TrumpJair Bolsonaro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
