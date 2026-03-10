La joya oculta de Caravaggio: Italia paga $35 millones por un “raro retrato” del pintor

Italia - Italia ha comprado un raro retrato del pintor barroco Caravaggio por 30 millones de euros (unos $35 millones), una de las mayores inversiones estatales jamás realizadas en una sola obra de arte, informó el martes el Ministerio de Cultura del país.

El retrato, pintado hacia 1598 y atribuido a Caravaggio en 1963, representa a Maffeo Barberini, un noble que más tarde se convertiría en el Papa Urbano VIII.

Tras más de un año de negociaciones, el Estado italiano adquirió el cuadro de una colección privada, que pasará a formar parte de la colección permanente del Palacio Barberini de Roma.

“Se trata de una obra de excepcional importancia”, declaró en un comunicado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien señaló que el cuadro supuso un punto de inflexión en el redescubrimiento moderno de Caravaggio y que su compra ha contribuido a reforzar la presencia de sus obras en las colecciones públicas italianas.

La nueva adquisición sigue a la reciente del “Ecce Homo” de Antonello da Messina, y forma parte de un proyecto más amplio de Italia para reforzar el patrimonio cultural nacional, haciendo accesibles a los estudiosos y al público algunas obras maestras de la historia del arte.

El “Retrato de Monseñor Maffeo Barberini” representa al futuro Papa a los 30 años, vestido de clérigo de la Cámara Apostólica, en un momento crucial de su ascenso al poder.

La obra la hizo famosa el crítico de arte Roberto Longhi en su artículo de 1963 “El verdadero ‘Maffeo Barberini’ de Caravaggio”, y desde entonces ha sido ampliamente reconocida por la crítica como obra de Caravaggio, también conocido como Michelangelo Merisi.

Longhi calificó el cuadro de “uno de los momentos fundacionales del retrato moderno”, destacando cómo Caravaggio introdujo una nueva intensidad psicológica.