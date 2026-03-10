Opinión
La joya oculta de Caravaggio: Italia paga $35 millones por un “raro retrato” del pintor

Se trata de una de las mayores inversiones realizadas para la adquisición de una sola obra de arte, informó el gobierno

10 de marzo de 2026 - 3:22 PM

Esta imagen difundida por el Ministerio de Cultura italiano el martes 10 de marzo de 2026 muestra el óleo sobre lienzo "Retrato de monseñor Maffeo Barberini" del pintor barroco italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio. (Alessio Panunzi/Alberto Novelli)
Por The Associated Press
Italia - Italia ha comprado un raro retrato del pintor barroco Caravaggio por 30 millones de euros (unos $35 millones), una de las mayores inversiones estatales jamás realizadas en una sola obra de arte, informó el martes el Ministerio de Cultura del país.

El retrato, pintado hacia 1598 y atribuido a Caravaggio en 1963, representa a Maffeo Barberini, un noble que más tarde se convertiría en el Papa Urbano VIII.

Tras más de un año de negociaciones, el Estado italiano adquirió el cuadro de una colección privada, que pasará a formar parte de la colección permanente del Palacio Barberini de Roma.

“Se trata de una obra de excepcional importancia”, declaró en un comunicado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien señaló que el cuadro supuso un punto de inflexión en el redescubrimiento moderno de Caravaggio y que su compra ha contribuido a reforzar la presencia de sus obras en las colecciones públicas italianas.

La nueva adquisición sigue a la reciente del “Ecce Homo” de Antonello da Messina, y forma parte de un proyecto más amplio de Italia para reforzar el patrimonio cultural nacional, haciendo accesibles a los estudiosos y al público algunas obras maestras de la historia del arte.

El “Retrato de Monseñor Maffeo Barberini” representa al futuro Papa a los 30 años, vestido de clérigo de la Cámara Apostólica, en un momento crucial de su ascenso al poder.

La obra la hizo famosa el crítico de arte Roberto Longhi en su artículo de 1963 “El verdadero ‘Maffeo Barberini’ de Caravaggio”, y desde entonces ha sido ampliamente reconocida por la crítica como obra de Caravaggio, también conocido como Michelangelo Merisi.

Longhi calificó el cuadro de “uno de los momentos fundacionales del retrato moderno”, destacando cómo Caravaggio introdujo una nueva intensidad psicológica.

Caravaggio revolucionó la pintura a principios del siglo XVII al introducir un uso dramático de la luz que se convirtió en la piedra angular del estilo barroco. Actualmente es uno de los artistas más estudiados del mundo, aunque el número de sus obras confirmadas sigue siendo extremadamente limitado.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
