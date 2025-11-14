La modernización naval china: el nuevo buque de asalto anfibio y su impacto en el poder militar

Bangkok - China inició el viernes las pruebas en el mar de su buque de asalto anfibio más avanzado, solo una semana después de poner en servicio su último portaaviones como parte de la rápida modernización de su armada, que ya es la mayor del mundo.

El buque Sichuan Tipo 076, que zarpó de los astilleros Hudong-Zhonghua de Shanghai, combina algunos de los atributos de un portaaviones y de los anteriores buques de asalto anfibio, con capacidad para lanzar tanto aviones como lanchas de desembarco cargadas de tropas.

Es aproximadamente la mitad de grande que el Fujian, el último portaaviones puesto en servicio por China el 7 de noviembre, con un desplazamiento de unas 40,000 toneladas. Ambos buques fueron diseñados y construidos en el país.

No se han dado a conocer las especificaciones técnicas exactas, pero los buques de asalto anfibio suelen ser más rápidos que los portaaviones, lo que les confiere mayor flexibilidad operativa, pero están más ligeramente protegidos contra los ataques y no pueden transportar tantos aviones ni tan variados.

PUBLICIDAD

La armada china cuenta ya con más buques que la estadounidense, pero está rezagada en cuanto a capacidades, con menos portaaviones, buques de asalto anfibio y otros buques clave. Sin embargo, se ha embarcado en un programa de construcción masiva, como parte del amplio plan de modernización militar del líder Xi Jinping.

El objetivo declarado de Xi es contar con una fuerza totalmente modernizada para 2035 y una de “clase mundial” para mediados de siglo, lo que se interpreta ampliamente como una cuyas capacidades rivalicen con las de Estados Unidos.

Uno de los objetivos de Xi es tomar la isla de Taiwán, autogobernada democráticamente, y no ha descartado el uso de la fuerza.

Los buques de asalto anfibio serían probablemente fundamentales para una invasión de Taiwán, aunque la isla también está erizada de sistemas de defensa antimisiles que podrían hacer costoso cualquier intento de utilizarlos.

El Sichuan se puede comparar aproximadamente con los buques de asalto anfibio clase América y clase Wasp de la Marina estadounidense. Sin embargo, está equipado con el mismo moderno sistema de catapulta electromagnética que se ha probado con éxito en el portaaviones Fujian, mientras que los buques estadounidenses carecen de tales sistemas de lanzamiento y en su lugar sólo pueden operar helicópteros y aviones de despegue y aterrizaje cortos o verticales.

1 / 12 | FOTOS: El portaaviones más grande del mundo visto de cerca. El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo. - Lise Aserud 1 / 12 FOTOS: El portaaviones más grande del mundo visto de cerca El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo. Lise Aserud Compartir

Los medios oficiales chinos informaron de que el sistema electromagnético permitiría al Sichuan lanzar aeronaves de ala fija, además de helicópteros y aviones STOVL y VTOL, pero aún no estaba claro si se limitaría a drones o si podría lanzar aeronaves de ala fija tripuladas, como aviones de combate.

PUBLICIDAD

Esto se sabrá probablemente durante las últimas fases de las pruebas de mar, a medida que se comprueben las capacidades del Sichuan.

China no ha precisado la duración de las pruebas en el mar de Sichuan.

---