14 de noviembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La modernización naval china: el nuevo buque de asalto anfibio y su impacto en el poder militar

De esta manera, el país asiático cuenta ya con más buques que Estados Unidos

14 de noviembre de 2025 - 7:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El buque de asalto anfibio Tipo 076 de China, el PLANS Sichuan, zarpa desde el astillero Hudong-Zhonghua Shipbuilding en Shanghái, el viernes 14 de noviembre de 2025. (Zhang Liang)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok - China inició el viernes las pruebas en el mar de su buque de asalto anfibio más avanzado, solo una semana después de poner en servicio su último portaaviones como parte de la rápida modernización de su armada, que ya es la mayor del mundo.

RELACIONADAS

El buque Sichuan Tipo 076, que zarpó de los astilleros Hudong-Zhonghua de Shanghai, combina algunos de los atributos de un portaaviones y de los anteriores buques de asalto anfibio, con capacidad para lanzar tanto aviones como lanchas de desembarco cargadas de tropas.

Es aproximadamente la mitad de grande que el Fujian, el último portaaviones puesto en servicio por China el 7 de noviembre, con un desplazamiento de unas 40,000 toneladas. Ambos buques fueron diseñados y construidos en el país.

No se han dado a conocer las especificaciones técnicas exactas, pero los buques de asalto anfibio suelen ser más rápidos que los portaaviones, lo que les confiere mayor flexibilidad operativa, pero están más ligeramente protegidos contra los ataques y no pueden transportar tantos aviones ni tan variados.

La armada china cuenta ya con más buques que la estadounidense, pero está rezagada en cuanto a capacidades, con menos portaaviones, buques de asalto anfibio y otros buques clave. Sin embargo, se ha embarcado en un programa de construcción masiva, como parte del amplio plan de modernización militar del líder Xi Jinping.

El objetivo declarado de Xi es contar con una fuerza totalmente modernizada para 2035 y una de “clase mundial” para mediados de siglo, lo que se interpreta ampliamente como una cuyas capacidades rivalicen con las de Estados Unidos.

Uno de los objetivos de Xi es tomar la isla de Taiwán, autogobernada democráticamente, y no ha descartado el uso de la fuerza.

Los buques de asalto anfibio serían probablemente fundamentales para una invasión de Taiwán, aunque la isla también está erizada de sistemas de defensa antimisiles que podrían hacer costoso cualquier intento de utilizarlos.

El Sichuan se puede comparar aproximadamente con los buques de asalto anfibio clase América y clase Wasp de la Marina estadounidense. Sin embargo, está equipado con el mismo moderno sistema de catapulta electromagnética que se ha probado con éxito en el portaaviones Fujian, mientras que los buques estadounidenses carecen de tales sistemas de lanzamiento y en su lugar sólo pueden operar helicópteros y aviones de despegue y aterrizaje cortos o verticales.

El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo.Su construcción comenzó en noviembre de 2009, fue botado el 9 de noviembre de 2013 en los astilleros militares de Newport News (Virginia), y entró en servicio el 22 de julio de 2017 en una ceremonia presidida por Donald Trump, entonces en los meses iniciales de su primer mandato.Abogado de profesión, Gerald Ford nació en Omaha (Nebraska) el 14 de julio de 1913 y murió el 26 de diciembre de 2006.
1 / 12 | FOTOS: El portaaviones más grande del mundo visto de cerca. El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo. - Lise Aserud

Los medios oficiales chinos informaron de que el sistema electromagnético permitiría al Sichuan lanzar aeronaves de ala fija, además de helicópteros y aviones STOVL y VTOL, pero aún no estaba claro si se limitaría a drones o si podría lanzar aeronaves de ala fija tripuladas, como aviones de combate.

Esto se sabrá probablemente durante las últimas fases de las pruebas de mar, a medida que se comprueben las capacidades del Sichuan.

China no ha precisado la duración de las pruebas en el mar de Sichuan.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

China Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
viernes, 14 de noviembre de 2025
