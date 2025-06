“Tenemos la legislación más sólida del mundo ante nosotros mañana, y sé que muchos colegas se han comprometido muy estrechamente con la legislación y tomarán su decisión basándose en esos hechos y esa evidencia, y eso no se puede disputar” , dijo Leadbeater el jueves en vísperas de la votación junto a personas en duelo y con enfermedades terminales.

¿Qué votan los legisladores?

¿Cómo puede ir la votación?

El resultado de la votación no está claro, ya que algunos legisladores que respaldaron el proyecto de ley en otoño solo lo hicieron con la condición de que se realizaran cambios. Algunos que respaldaron el proyecto de ley entonces han expresado su decepción por los cambios, mientras que otros han indicado que el Parlamento no ha tenido tiempo suficiente para debatir los temas.

Cronología si se aprueba el proyecto de ley

La votación del viernes no es el final del asunto. La legislación pasaría entonces a la Cámara de los Lores no electa, que tiene el poder de retrasar y enmendar la política, aunque no puede anular a la cámara baja.