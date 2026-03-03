Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Liberan a jefe de seguridad de la líder opositora venezolana María Corina Machado

El jefe de seguridad fue detenido junto a Edwin Moya, también miembro del mismo equipo de seguridad, en septiembre de 2024

3 de marzo de 2026 - 10:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En su cuenta en Instagram, María Corina Machado no mencionó una fecha para su regreso, pero afirmó que uno de los objetivos será “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral”. (Octavio Guzmán)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milciades Ávila, jefe de seguridad de la líder opositora venezolana María Corina Machado, fue liberado el lunes en el marco de una Ley de Amnistía aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, confirmó la organización política de la Premio Nobel de la Paz 2025.

RELACIONADAS

El jefe de seguridad de la fundadora y líder de la centroderechista Vente Venezuela fue detenido junto a Edwin Moya, también miembro del mismo equipo de seguridad, en septiembre de 2024, casi dos meses después de los comicios presidenciales del 28 de julio en los que el ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro buscó la reelección para su tercer mandato y fue declarado ganador en un proceso electoral cuestionado por la oposición.

Ávila y Moya fueron liberados junto al activista de Vente Venezuela Julio Velazco en el marco de la Ley de Amnistía que posibilita la liberación masiva de presos por razones políticas.

Sus liberaciones —recogidas en imágenes difundidas por las redes sociales de Vente Venezuela— representan “un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados”, así como “un paso más en la lucha por la justicia en Venezuela”, dijo la organización política. “¡Seguimos! Hasta que todos los presos políticos sean libres”.

Las liberaciones se produjeron un día después que Machado —exdiputada por esa formación— anunció su retorno a Venezuela en las próximas semanas y aseguró que habrá elecciones en el país sudamericano.

En su cuenta en Instagram, Machado no mencionó una fecha para su regreso, pero afirmó que uno de los objetivos será “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha advertido que Machado “tendrá que rendir cuenta” si vuelve a Venezuela.

La ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que Rodríguez la presentara para potenciar la convivencia en el país. Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional que está a cargo de velar por el cumplimiento de la ley, anunció el lunes que se han recibido 9,060 solicitudes de amnistía y otorgado “libertad plena” de momento a 3,383 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario, y que otras 245, que estaban en prisión, también han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal.

La Ley de Amnistía se aplica a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Tags
María Corina MachadoVenezuelaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: