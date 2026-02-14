Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

María Corina Machado destaca la “energía” y “fuerza” de presos liberados

La líder opositora se mostró sobrecogida por la “determinación” que muestran al ser puestos en libertad

14 de febrero de 2026 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla en la Heritage Foundation, un influyente think tank conservador, un día después de reunirse con el presidente Donald Trump y miembros del Congreso, en el Capitolio en Washington, el viernes 16 de enero de 2026. (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Múnich, Alemania- La opositora venezolana, María Corina Machado, valoró este sábado la “energía” y la “fuerza” con la que los presos políticos excarcelados en Venezuela salen de sus cautiverios: “Es el tipo de fuerza y energía que no puede pararse. Venezuela será libre por su gente”.



La líder del partido Vente Venezuela (VV) lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde participó de forma telemática y comentó que pudo hablar anoche con el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue puesto en libertad el domingo pasado, aunque horas después unos “hombres no identificados” volvieron a detenerlo tras participar en una caravana de coches y motocicletas en apoyo a familiares de presos políticos.

El martes, el hijo del opositor anunció que éste ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia de Maracaibo, capital del estado de Zulia, al oeste de Venezuela.

“Su casa está rodeada de personal de seguridad”, aseguró Machado en el foro celebrado en Múnich antes de contar que en los últimos días y horas ha hablado con “docenas” de presos políticos liberados.

La líder opositora se mostró sobrecogida por la “determinación” que muestran al ser puestos en libertad.

“Lo primero que hacen es llamarme en el coche y me dicen ‘qué puedo hacer ahora mismo’, y les digo ‘tienes que ir a casa, tienes que abrazar a tu madre…’, y ellos dicen ‘no, no’. ‘Qué tengo que hacer para la liberación de Venezuela’“, prosiguió Machado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado apareció en público por primera vez en 11 meses.Machado y sus seguidores cantaron luego el himno nacional de Venezuela antes de que ella saliera del hotel para estrecharles la mano. Destacadas figuras latinoamericanas asistieron el miércoles en señal de solidaridad con Machado, incluidos el presidente argentino Javier Milei, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el presidente panameño José Raúl Mulino y el presidente paraguayo Santiago Peña.
1 / 6 | Tras 11 meses encubierta, así María Corina Machado reapareció en público. La líder opositora venezolana María Corina Machado apareció en público por primera vez en 11 meses. - Lise Åserud

Y remarcó: “Ese es el tipo de fuerza y energía que no puede pararse. Venezuela será libre por su gente”.

Diecisiete presos políticos fueron liberados este sábado en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, en redes sociales.

Entre el 8 de enero y el 10 de febrero han sido liberados 431 presos, según la ONG Foro Penal.

Críticas a Delcy Rodríguez y elogios a Estados Unidos

En Múnich, donde conversó telemáticamente con la periodista Mary Louise Kelly, Machado elogió a Estados Unidos por la intervención que devino en el derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de año, al tiempo que criticó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que cuenta con el beneplácito de la administración de Donald Trump para liderar el país suramericano.

Preguntada sobre por qué le entregó la medalla del Nobel de la Paz a Trump, Machado dijo que es “justo” y valoró que Estados Unidos es “el único país que ha puesto en riesgo a algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela”.

Sobre la presidenta encargada del país, la opositora dijo que todo el mundo sabe que es “parte esencial” del “cártel” de Maduro y la “arquitecta” del sistema de “torturas y represión” del chavismo, al tiempo que resaltó sus vínculos con Rusia, Irán o Cuba.

“Todo el mundo lo sabe. Estamos en un proceso en el que los restos del régimen están siguiendo órdenes de Estados Unidos. Lo que creemos ahora es que tenemos que avanzar en esta transición una vez que el resto de la estructura represiva esté desmantelado. Esa es la dirección en la que nos debemos mover ahora”, expuso, insistiendo en que la actual situación no es “sostenible” en el tiempo y que se trata de una “fase”, y no aclarando cuándo volverá al país.


Breaking NewsMaría Corina MachadoDelcy RodríguezNicolás MaduroVenezuelaPresos políticosEstados UnidosDonald Trump
