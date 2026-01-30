Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Confirmado: nombre de María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz se filtró ilegalmente

El instituto a cargo del premio anunció que abrió una investigación interna

30 de enero de 2026 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con la vicepresidenta del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje, a la derecha, a las puertas del Gran Hotel de Oslo, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB vía AP) (Ole Berg-Rusten)
Por AFP
Agencia de noticias

El Instituto Nobel confirmó el viernes que el nombre de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, se filtró de manera “ilegal” antes del anuncio oficial.

RELACIONADAS

Durante la noche del 9 al 10 de octubre, día del anuncio, las probabilidades de que Machado obtuviera el premio se dispararon del 3.75% a cerca del 73% en el transcurso de pocas horas en la plataforma de apuestas Polymarket.

Sin embargo, ningún experto ni medio de comunicación había mencionado a la líder de la oposición venezolana entre las favoritas.

Ante ello, el Instituto Nobel decidió abrir una investigación interna.

“Se puede afirmar con certeza que algunos actores pudieron obtener ilegalmente información sobre la decisión” del Comité, indicó el viernes a la AFP el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

“Nuestras investigaciones no permitieron establecer cómo se obtuvo la información, ni la identidad de la persona o entidad que la consiguió, ni si se trataba de un actor privado o estatal”, añadió.

El Instituto señaló haber identificado vulnerabilidades en su sistema informático y haber aplicado correcciones.

“No es absurdo considerar la posibilidad de un actor estatal”, declaró por su parte el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al diario Verdens Gang (VG).

Excluida de la carrera por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, María Corina Machado fue galardonada “por su labor incansable en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La opositora, de 58 años, que dedicó su premio a Donald Trump, entregó su medalla al presidente estadounidense en la Casa Blanca hace dos semanas.

El Comité Nobel recordó entonces que este galardón es “indisociable” de la persona a la que fue concedido.

Tags
Breaking NewsPremio NobelMaría Corina MachadoVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: