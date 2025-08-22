Lil Nas X es arrestado bajo sospecha de agredir a la policía en Los Ángeles

El rapero Lil Nas X fue arrestado y brevemente llevado a un hospital por una presunta sobredosis el jueves, luego de que la policía de Los Ángeles dijera que arremetió contra los oficiales que respondían a un informe de un hombre desnudo caminando por una transitada avenida.

Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue fichado bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un delito menor, y estaba detenido en la cárcel.

Los oficiales lo encontraron caminando por la normalmente muy transitada Ventura Boulevard en el vecindario de Studio City poco antes de las 6:00 a.m., dijo el portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Charles Miller.

Después de arremeter contra la policía que llegaba, fue puesto bajo custodia, pero los oficiales, sospechando una sobredosis de drogas, lo llevaron primero a un hospital. No hubo más noticias sobre su condición, pero fue dado de alta del hospital y llevado a la cárcel después de solo unas pocas horas.

Un video obtenido por TMZ parecía mostrarlo en la calle vistiendo solo ropa interior y botas.

Estaba detenido en la cárcel de Valley en Van Nuys, cerca de donde la policía lo encontró.

Los mensajes a los representantes de Lil Nas X en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato.

El rapero y cantante de 26 años de Atlanta es mejor conocido por su gran éxito de 2018, ‘Old Town Road’, que fusionó country y hip-hop. Pasó un récord de 19 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100.