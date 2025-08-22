Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lil Nas X es arrestado bajo sospecha de agredir a la policía en Los Ángeles

El rapero fue detenido tras ser encontrado caminando casi desnudo en una transitada avenida

22 de agosto de 2025 - 9:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lil Nas X (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El rapero Lil Nas X fue arrestado y brevemente llevado a un hospital por una presunta sobredosis el jueves, luego de que la policía de Los Ángeles dijera que arremetió contra los oficiales que respondían a un informe de un hombre desnudo caminando por una transitada avenida.

RELACIONADAS

Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue fichado bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un delito menor, y estaba detenido en la cárcel.

Los oficiales lo encontraron caminando por la normalmente muy transitada Ventura Boulevard en el vecindario de Studio City poco antes de las 6:00 a.m., dijo el portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Charles Miller.

Después de arremeter contra la policía que llegaba, fue puesto bajo custodia, pero los oficiales, sospechando una sobredosis de drogas, lo llevaron primero a un hospital. No hubo más noticias sobre su condición, pero fue dado de alta del hospital y llevado a la cárcel después de solo unas pocas horas.

Un video obtenido por TMZ parecía mostrarlo en la calle vistiendo solo ropa interior y botas.

Estaba detenido en la cárcel de Valley en Van Nuys, cerca de donde la policía lo encontró.

Los mensajes a los representantes de Lil Nas X en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato.

El rapero y cantante de 26 años de Atlanta es mejor conocido por su gran éxito de 2018, ‘Old Town Road’, que fusionó country y hip-hop. Pasó un récord de 19 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que rompen géneros, su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, llegó al número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy al álbum del año.

Tags
raperoArrestosLos ÁngelesPolicía de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: