Lituania declara emergencia nacional por la llegada de globos procedentes de Bielorrusia

Vilna - El gobierno de Lituania declaró el martes una emergencia nacional por los riesgos de seguridad que plantean los globos procedentes de Bielorrusia, aliada de Rusia, que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas.

Las tensiones entre Lituania y Bielorrusia han aumentado después de que globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia obligaran a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas.

En un comunicado, el gobierno citó “intereses de seguridad nacional” y “el peligro” para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente de los globos que han transportado “contrabando” desde el antiguo vecino soviético, acciones que algunos consideran una forma de guerra híbrida.

El anuncio se produjo tras una reunión del gabinete del Estado báltico, miembro de la OTAN y firme defensor de Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas que lanzaron una invasión a gran escala en febrero de 2022.

“La emergencia se declaró debido a las perturbaciones de la aviación civil y por motivos de seguridad nacional. Es necesaria una coordinación más estrecha entre las instituciones”, declaró en la reunión el ministro del Interior, Vladislavas Kondratovičius.

Kondratovičius afirmó que las medidas de emergencia tendrían un objetivo muy concreto.

Aunque los globos se utilizan para introducir cigarrillos de contrabando en Lituania, las autoridades de Vilna consideran que su número y trayectoria son actos deliberados de perturbación orquestados por Bielorrusia.

