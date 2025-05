Madre surcoreana demanda al gobierno por la adopción de su hijo desaparecido

La demanda por daños y perjuicios de Choi, cuya historia fue parte de una investigación de The Associated Press también documentada por Frontline (PBS), llega en un momento en que Corea del Sur enfrenta una creciente presión para abordar el extenso fraude y abuso que empañó lo que se considera el programa de adopción extranjera más grande de la historia.

Demanda alega adopción ilegal y cita fallas institucionales

Choi dice que su hijo, quien tenía tres años en ese momento, salió corriendo de su casa en Seúl en julio de 1975 para perseguir una nube de insecticida rociada por un camión de fumigación mientras jugaba con amigos, y nunca regresó. Ella y su difunto esposo pasaron años buscándolo, recorriendo estaciones de policía en Seúl y sus alrededores, y llevando regularmente carteles con su nombre y foto a Holt, la agencia de adopción más grande de Corea del Sur. Se les dijo repetidamente que no había información.

Furiosa, Choi se enfrentó a Holt, que no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press. Desde entonces, ha trabajado con abogados para preparar una demanda contra la agencia, el gobierno de Corea del Sur y un orfanato en la ciudad de Suwon donde su hijo se quedó antes de ser trasladado a Holt. Su hijo, ahora de 52 años, quien viajó a Corea del Sur en 2023 para reunirse con ella, se ha negado a comentar sobre la historia.