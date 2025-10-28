Más de 2,000 personas en Haití acogidas en refugios por el paso de Melissa, según Unicef

Más de 2,000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, debido a los efectos del paso del huracán Melissa por el Caribe, según declaró este lunes a EFE el representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, Yannig Dussart.

“Se han identificado veinte escuelas y liceos para que sirvan de refugio a las familias afectadas. Nueve de ellas acogen actualmente a 1,991 personas en los municipios de Les Cayes, Coteaux, Jean du Sud, Île-à-Vache y Les Cayes, mientras que 117 personas han encontrado refugio en albergues provisionales y centros comunitarios en Port-Salut e Île-à-Vache”, afirmó Dussart.

Además, los colaboradores locales de Unicef alertan de que existen “necesidades inmediatas” de refugios de emergencia, agua potable, saneamiento y asistencia alimentaria, anotó.

De momento, en el país caribeño al menos tres personas han muerto y 16 resultaron heridas; 10 casas fueron dañadas y 450 viviendas inundadas durante el paso de Melissa por Haití, en base al último balance comunicado este domingo por la Dirección de Protección Civil (DPC).

El representante de Unicef afirmó que se reclama apoyo para una reactivación agrícola, así como medidas de protección para los hogares expuestos a inundaciones y deslizamientos de tierra.

1 / 15 | Jamaica se prepara ante el inminente embate del huracán Melissa. El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. - Matias Delacroix 1 / 15 Jamaica se prepara ante el inminente embate del huracán Melissa El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Matias Delacroix Compartir

Hasta la fecha, desde que se iniciaron los efectos de la tormenta Melissa en Haití, transformada en huracán, Unicef ha prestado apoyo a unos 1,400 hogares afectados mediante la distribución de una “ayuda financiera de emergencia” de 92 dólares.

Esta ayuda está destinada a “reforzar la resiliencia de las familias afectadas y permitirles acceder rápidamente a los bienes de primera necesidad, al tiempo que se apoya la recuperación económica local”, indicó Dussart.

Por otro lado, la organización suministró insumos nutricionales a 176 instituciones sanitarias, a través de las cuales se cubrieron las necesidades de 4,175 niños.

En paralelo, Unicef tiene previsto distribuir kits de salud de emergencia, que incluyen lotes para el tratamiento de la diarrea aguda y cinco kits de parto, con el fin de cubrir las necesidades de 20,000 personas, 500 partos y garantizar la atención de 400 casos de diarrea aguda.

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos en el país desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 personas fallecidas y miles de damnificados, solo seis años después del mortal terremoto de enero de 2010, que provocó unos 300,000 muertos, cerca de 1.5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura.