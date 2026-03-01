Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo, ayatolá Alí Jamenei

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- El ayatolá Ali Jamenei, que durante décadas reunió el poder teocrático en Irán como su líder supremo y trató de convertirlo en una potencia regional, llevándolo a la confrontación con Israel y Estados Unidos sobre su programa nuclear, mientras aplastaba a los manifestantes por la democracia en su país, ha muerto. Tenía 86 años.

Los medios estatales iraníes informaron de la muerte a primera hora del domingo, tras un gran ataque lanzado por Israel y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo horas antes que Jamenei había muerto en la operación conjunta.

Jamenei remodeló radicalmente la República Islámica desde que tomó las riendas tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini en 1989. Jomeini fue el ideólogo ardiente y carismático que lideró el derrocamiento del sha e instauró un gobierno de clérigos musulmanes chiíes encargados de difundir la pureza religiosa. Correspondió a Jamenei, una figura más estirada, con credenciales religiosas más débiles y un comportamiento plomizo, convertir esa visión revolucionaria en una institución estatal.

Acabó gobernando mucho más tiempo que Jomeini. Amplió enormemente la clase clerical chií y convirtió a la Guardia Revolucionaria paramilitar en el órgano más importante de su gobierno. La Guardia se convirtió en un monstruo militar y empresarial, la fuerza de élite del país y la cabeza de su arsenal de misiles balísticos, con manos en todos los sectores económicos de Irán.

Pero las tensiones se hicieron más difíciles de contener. La represión política y la tambaleante economía alimentaron sucesivas oleadas de protestas masivas. La ira por la muerte en 2022 de Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el pañuelo obligatorio, se convirtió en manifestaciones contra las restricciones sociales. A principios de enero, cientos de miles de personas marcharon en ciudades de todo el país, muchas al grito de “Muerte a Jamenei”.

Jamenei respondió con la represión más mortífera en casi 50 años de gobierno clerical: las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud, matando a miles de personas.

Al mismo tiempo, las guerras de Oriente Medio desencadenadas por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 pusieron en marcha el colapso del “Eje de la Resistencia” construido por Jamenei en toda la región. Israel e Irán se atacaron directamente por primera vez en 2024. Israel volvió a atacar a Irán en junio de 2025, cuando, junto con Estados Unidos, atacó el programa nuclear del país y mató a altos mandos militares y científicos nucleares. Irán tomó represalias enviando misiles y aviones no tripulados contra Israel.

La muerte de Jamenei plantea interrogantes sobre el futuro de la República Islámica.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros y formada en su mayoría por clérigos de línea dura, elegirá al sustituto de Jamenei. Pero no hay un sucesor claro.

Al lanzar el bombardeo en febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los iraníes a “tomar vuestro gobierno. Será vuestro para que lo toméis. Será probablemente vuestra única oportunidad durante generaciones”. Lo que ocurra a continuación puede depender en gran medida de organismos como la Guardia Revolucionaria, que ha mostrado en repetidas ocasiones su disposición a utilizar una fuerza abrumadora para mantener el poder incluso cuando muchos de los 90 millones de iraníes se desencantan.

“Culturalmente, el gobierno está en bancarrota”, dijo en 2017 Mehdi Khalaji, analista del Washington Institute for Near East Policy. “La ideología de la República Islámica no funcionó en absoluto”.

De un comienzo cuestionado a una línea dura

Alí Jamenei nació en el seno de una familia religiosa en la ciudad santa de Mashhad, al noreste del país, un hervidero de fervor revolucionario durante la lucha contra el sha Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Occidente.

Como muchos otros dirigentes iraníes, estudió con Jomeini en el seminario de la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, a principios de la década de 1960, antes del exilio de Jomeini a Irak y Francia.

Jamenei se unió al movimiento antijomeinista y pasó tiempo en la cárcel y en la clandestinidad. Cuando Jomeini regresó triunfante a Irán en febrero de 1979 y proclamó la República Islámica, Jamenei fue nombrado miembro del hermético Consejo Revolucionario. En 1981, fue elegido tercer presidente de Irán; ese mismo año, un atentado con bomba perpetrado por opositores le dejó una mano paralizada.

Con sus gruesas gafas de montura pesada, Jamenei carecía de la mirada férrea y el aura ardiente de Jomeini, el padre de la Revolución Islámica. Estaba muy por debajo de la erudición religiosa de Jomeini y ocupaba el rango relativamente bajo de “hojatolislam” en la jerarquía clerical chií.

Tras ser nombrado líder supremo después de la muerte de Jomeini, ascendió de la noche a la mañana a la categoría de gran ayatolá, en lo más alto de la jerarquía, y durante años tuvo que hacer frente al escepticismo sobre sus creencias.

Jamenei reconoció las dudas con humildad. “Soy un individuo con muchos defectos y carencias y verdaderamente un seminarista menor”, dijo en su primer discurso en su nuevo cargo.

A pesar de su falta de carisma, Jamenei estabilizó Irán tras la guerra de los años ochenta con Irak y gobernó durante más de tres décadas, mucho más que Jomeini.

Los partidarios de la línea dura lo consideraban el segundo en autoridad después de Dios. Jamenei creó una burocracia cada vez mayor de clérigos chiíes y organismos gubernamentales que difuminaban las responsabilidades y le dejaban a él como árbitro último. Cuando Irán se cuestionó si mantener la Guardia Revolucionaria tras la guerra con Irak, Jamenei acudió en su ayuda y permitió que la fuerza paramilitar adquiriera un poderoso control sobre la economía iraní. También utilizó un sistema de nombramientos para socavar el gobierno civil elegido por el pueblo.

Ascenso y la caída de las fuerzas proxy de Irán

Bajo el reinado de Jamenei, Irán pasó totalmente de la guerra convencional al apoyo a sus aliados, creando el llamado Eje de la Resistencia para promover sus intereses en la región. El grupo militante libanés Hezbolá, creado con la ayuda de Irán en la década de 1980, expulsó a Israel del sur de Líbano en 2000 y se enfrentó a él hasta llegar a un punto muerto en la guerra de 2006, que duró un mes.

A través de Hezbolá, Irán perfeccionó una estrategia consistente en convertir a grupos militantes locales en sus aliados para proyectar poder, a menudo mediante la violencia. Irán siguió ese modelo al respaldar a los rebeldes Houthi de Yemen, que en 2014 tomaron la capital del país, Saná, y se mantuvieron durante más de una década en una guerra estancada en la nación más pobre del mundo árabe, a pesar de enfrentarse a una coalición liderada por Arabia Saudí y, posteriormente, a ataques aéreos liderados por Estados Unidos por sus ataques en el corredor del Mar Rojo.

En otro lugar, presuntos militantes apoyados por Irán bombardearon un centro judío en Buenos Aires en 1994, matando a 85 personas. Irán también estuvo supuestamente relacionado con el atentado de 1996 contra el complejo residencial de las Torres Khobar, en Arabia Saudí, en el que murieron 19 militares estadounidenses. Irán negó su responsabilidad en ambos atentados.

Irán se convirtió en el principal beneficiario de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, que sustituyó a su principal amenaza regional, Sadam Husein, por un gobierno amigo dirigido por chiíes. Las milicias respaldadas por Irán libraron una brutal insurgencia contra las fuerzas estadounidenses y se incrustaron en el panorama político del país.

Jamenei utilizó con mayor éxito la Fuerza Quds expedicionaria de la Guardia después de que los extremistas suníes del grupo Estado Islámico se apoderaran de grandes franjas de Irak y Siria en 2014. Las tropas de la Guardia asesoraron a las milicias chiíes, los mejores combatientes de Irak, y prestaron un apoyo crucial al presidente Assad en la guerra civil de Siria.

Eso aseguró a Assad durante una década, hasta el caos desatado por el ataque de Hamás contra Israel en 2023. Israel devastó la Franja de Gaza y lanzó ataques aéreos y operaciones terrestres que pulverizaron a Hamás, que Irán había armado y financiado durante años. Se cree que Israel mató al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en una operación en Teherán en 2024, lo que avergonzó aún más a la República Islámica.

Hezbolá vio cómo sus filas eran blancas de la explosión de buscapersonas y una campaña israelí acabó con la vida de su antiguo líder, Hassan Nasrallah. Luego, en diciembre de 2024, los combatientes rebeldes derrocaron a Assad en una ofensiva en Siria, poniendo fin a medio siglo de gobierno autocrático de su familia.

Programa nuclear avanza

El líder supremo sigue desconfiando profundamente de Estados Unidos, al que se refiere como el “Gran Satán”, incluso después de que el presidente Barack Obama llegara al poder en 2009, ofreciendo diálogo y un nuevo comienzo.

Se encogió de hombros ante las sanciones de la ONU y siguió adelante con el programa nuclear iraní, que, según Estados Unidos y sus aliados, ocultó hasta 2003 un proyecto secreto para construir un arma nuclear. Jamenei emitió una fatwa verbal, o sentencia religiosa, según la cual las armas nucleares no son islámicas, pero prometió que el país nunca renunciaría a su derecho a desarrollar lo que denominó un programa de energía nuclear con fines pacíficos.

En virtud del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, Teherán aceptó reducir drásticamente sus reservas y el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Pero solo tres años después, en su primer mandato, Trump retiró unilateralmente a Washington del acuerdo, argumentando que no iba lo suficientemente lejos.

Desde entonces, Irán ha roto todos los límites del acuerdo nuclear y ha acumulado una reserva de uranio enriquecido hasta casi niveles de armamento, lo suficientemente grande como para fabricar varias armas nucleares si quisiera. Los esfuerzos diplomáticos del Presidente Joe Biden para restablecer el acuerdo se estancaron.

En un discurso pronunciado en marzo de 2011, Jamenei utilizó al derrocado dictador libio Moammar Gadhafi, que había renunciado a su propio programa nuclear años antes, como ejemplo de por qué el programa nuclear iraní seguía siendo tan importante tras las revueltas de la Primavera Árabe en Oriente Medio.

“Igual que se le da una piruleta a un niño, los occidentales les dieron ‘incentivos’ y renunciaron a todo”, dijo Jamenei.

Se intensifican las protestas

El primer gran desafío para Jamenei llegó en 1997, cuando los políticos reformistas se hicieron con el control del parlamento y el clérigo Mohammad Jatamí fue elegido presidente por un amplio margen de votos de los jóvenes. Los reformistas exigieron una relajación de las estrictas normas sociales impuestas por la revolución y abogaron por mejorar los lazos con el mundo exterior, incluido Estados Unidos.

Los partidarios de la línea dura, respaldados por Jamenei, actuaron para contener el movimiento liberal, temiendo que acabara pidiendo el fin del clero. Jamenei impidió que el Parlamento flexibilizara las restricciones a los medios de comunicación, en una intervención inusualmente abierta. Los órganos clericales bloquearon otras leyes liberales clave y prohibieron a muchos legisladores reformistas presentarse a la reelección, lo que garantizó el retorno del control de la línea dura en las elecciones de 2004.

Esto preparó el terreno para la elección del Presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su controvertida reelección en 2009, en medio de acusaciones de fraude electoral. Estallaron protestas masivas que supusieron la mayor amenaza en décadas para la cúpula clerical iraní. La Guardia Revolucionaria, la milicia Basij y la policía desataron una represión en la que murieron decenas de personas y cientos fueron detenidas.

La agitación y los informes sobre manifestantes torturados hasta la muerte o violados en prisión supusieron un duro golpe para el prestigio de Jamenei.

A medida que aumentaban las sanciones, crecía el malestar popular. Las protestas económicas estallaron en 2017 y las manifestaciones se intensificaron en 2019 por una subida de los precios de la gasolina fijados por el Gobierno. La sangrienta represión que siguió mató a más de 300 personas, según los activistas.

Aunque Jamenei luchó por preservar la pureza ideológica de la Revolución Islámica, el gobierno iraní se ha fracasado en gran medida a la hora de librar al país de la influencia occidental. Las antenas parabólicas, prohibidas en teoría, abarrotan los tejados de Teherán. Las redes sociales prohibidas se utilizan ampliamente, incluso por algunos políticos prominentes, a pesar de estar bloqueadas.

Las protestas estallaron de nuevo en 2022 por la muerte de Amini, una joven detenida por no llevar su hiyab, o pañuelo en la cabeza, a gusto de las autoridades. Más de 500 personas murieron y decenas de miles fueron detenidas cuando las fuerzas de seguridad volvieron a aplastar las manifestaciones.

A finales de diciembre de 2025, estallaron nuevas protestas económicas que crecerían hasta convertirse en lo que parecía ser el mayor movimiento de protesta de la historia. Cientos de miles de personas en todo el país salieron a la calle, exigiendo abiertamente el fin de la República Islámica. Algunos incluso pedían el regreso del hijo del sha, exiliado desde 1979. La ferocidad de la represión dejó atónitos a los iraníes.

Confrontación con Estados Unidos

Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jamenei se enfrentó a un impulso estadounidense más agresivo e impredecible para detener el programa nuclear iraní. Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales en 2018, lo que supuso el regreso de las sanciones.

Ambos bandos estuvieron a punto de entrar en guerra con Estados Unidos después de que un ataque estadounidense con drones matara al general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani en enero de 2020. En el funeral masivo de Soleimani que atrajo a millones a las calles, Jamenei lloró sobre el ataúd del hombre que una vez llamó un “mártir viviente”. Dos días después, la Guardia derribó por error un avión de pasajeros ucraniano tras su despegue de Teherán, matando a las 176 personas que iban a bordo.

Irán volvió a aumentar el enriquecimiento de uranio, alcanzando una pureza del 60%, a un corto paso técnico de los niveles de armamento del 90%. Aun así, cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Jamenei reanudó las conversaciones, lo que puso de manifiesto el profundo efecto de las sanciones. La economía iraní, en crisis desde hacía mucho tiempo, entró en una caída libre que agravó el malestar interno.

Pero el acuerdo seguía siendo difícil de alcanzar. En junio de 2025, Israel y Estados Unidos bombardearon las instalaciones nucleares iraníes, causando graves daños, aunque no quedó claro hasta qué punto se retrasó el programa.