Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Melissa toca tierra en el este de Cuba como un huracán de categoría 3

Cientos de miles de personas fueron evacuadas a refugios ante la llegada del huracán, que podría dejar unas 20 pulgadas de lluvia sobre la isla

29 de octubre de 2025 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melissa entró por el este de Cuba en la madrugada del jueves. (NHC/NOAA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Santiago de Cuba - Melissa tocó tierra en el este de Cuba, cerca de la ciudad de Chivirico, en la madrugada del miércoles como una tormenta de categoría 3, después de azotar Jamaica como uno de los huracanes más potentes registrados nunca en el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

RELACIONADAS

Cientos de miles de personas habían sido evacuadas a refugios en Cuba. Se emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, así como para el sureste y centro de Bahamas.

A primera hora del miércoles, Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora (mph) y se movía en dirección noreste a 12 mph, según el CNH. El meteoro se encontraba a 60 millas al oeste de Guantánamo, Cuba, y a 230 millas al sur del centro de Bahamas.

El CNH advirtió a la población en Cuba que permanezcan a cubierto y señaló que los preparativos previos a la llegada de la tormenta a Bahamas “deberían completarse rápidamente”.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph. No obstante, en boletines posteriores, el huracán debilitó la potencia de sus vientos a 150 mph, llevándolo a categoría 4. El CNH indicó en su boletín de las 5:00 p.m. que el ojo de Melissas ya comenzó a salir al norte de Jamaica.
1 / 23 | En imágenes: así fue el impacto del huracán Melissa en Jamaica. Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 185 mph. - Rudolph Brown

Se prevé que Melissa se debilite mientras cruza Cuba durante la mañana, y que siga siendo un huracán potente mientras se mueve a través del sureste o centro de Bahamas más tarde el miércoles. Según la previsión, el jueves por la noche podría acercarse o pasar al oeste de Bermudas, donde ya hay un aviso de huracán activo.

Las continuas e intensas lluvias podrían causar peligrosas inundaciones con numerosos deslaves, de acuerdo con los meteorólogos estadounidenses.

Melissa azotó Jamaica el martes con vientos máximos sostenidos de 185 mph.

Se espera que la tormenta genere una marejada ciclónica de hasta 12 pies en la región y deje hasta 20 pulgadas de lluvia en zonas del este de Cuba.

“Es probable que ocurran numerosos deslaves en esas áreas”, afirmó Michael Brennan, director del CNH.

Ubicación del huracán Melissa, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes de las 5:00 a.m. del 29 de octubre.
Ubicación del huracán Melissa, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes de las 5:00 a.m. del 29 de octubre. (NHC/NOAA)

El huracán podría agravar la grave crisis económica por la que atraviesa Cuba, que ya ha provocado apagones prolongados y escasez de combustible y alimentos.

En un discurso televisado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que habrá muchos daños y mucho trabajo que hacer, al tiempo que apuntó que no se dejará a nadie atrás y no se escatimarán recursos para proteger a la población.

Además, el mandatario pidió a los cubanos que no subestimen el poder de Melissa, que calificó como el huracán más potente que jamás haya golpeado la isla.

Desde Guantánamo —en el extremo este— hasta Camagüey, casi en el centro de la alargada Cuba, las clases quedaron suspendidas el lunes.

Mientras Cuba se alistaba para la tormenta, los funcionarios en Jamaica se preparaban para evaluar los daños el miércoles.

Se reportaron amplios daños en partes de Clarendon, en el sur, y en la parroquia suroccidental de St. Elizabeth, que estaba “bajo el agua”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

Escalofriante video en el ojo del huracán Melissa

Escalofriante video en el ojo del huracán Melissa

Esto fue lo que vieron en el interior del catastrófico ciclón categoría 5 mientras se acerca a Jamaica.

Melissa causó también daños en cuatro hospitales y dejó uno sin electricidad, lo que obligó a los funcionarios a evacuar a 75 pacientes, señaló McKenzie.

Más de medio millón de clientes estaban sin electricidad el martes por la noche. Según las autoridades, en toda la isla se reportaron caídas de árboles y de líneas eléctricas e inundaciones.

El gobierno dijo que espera reabrir todos los aeropuertos de Jamaica el jueves para garantizar la rápida distribución de los suministros de emergencia.

La tormenta ya había causado siete muertes en el Caribe, incluyendo tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025.Melissa se formó el 21 de octubre de 2025 en el Mar Caribe.A primera hora del miércoles, Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 115 mph y se movía en dirección noreste a 12 mph sobre el este de Cuba.
1 / 36 | Desde el espacio: las increíbles imágenes satelitales que muestran la trayectoria y fuerza del huracán Melissa. Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025. - NHC/NOAA
Tags
Huracán MelissaCubaJamaicaCentro Nacional de HuracanesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: