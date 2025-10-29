Jamaica alerta de posible desplazamiento de cocodrilos de hábitats naturales por Melissa

Las autoridades sanitarias jamaicanas alertaron este martes de que el huracán Melissa podría desplazar a los cocodrilos de sus hábitats naturales y solicitó precaución a la población, tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 que disminuyó a 4, horas después de tocar tierra en Jamaica.

“Extremen las precauciones, ya que las fuertes lluvias y las inundaciones pueden provocar que los cocodrilos se vean desplazados de sus hábitats naturales”, advirtió en un comunicado la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste (SERHA, en inglés).

Esta advertencia está vigente para los residentes de varios distritos, entre ellos la capital, Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

“El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales en busca de terreno seco. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que viven cerca de estas zonas que permanezcan alerta y eviten las aguas de las inundaciones”, añadió SERHA.

PUBLICIDAD

En este sentido, las autoridades urgieron a los jamaicanos a evitar acercarse a zonas inundadas, barrancos o ríos y mantener a los niños y las mascotas alejados de las aguas de las inundaciones o de las zonas donde se han avistado cocodrilos.

“No intenten capturar ni dañar a ningún cocodrilo que parezca desplazado. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento a la NEPA llamando al 876-754-7540. Asegúrense de que los patios y desagües estén libres de escombros para evitar la acumulación de agua estancada”, zanjó la autoridad sanitaria.

1 / 33 | Desde el espacio: las increíbles imágenes satelitales que muestran la trayectoria y fuerza del huracán Melissa. Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025. - NHC/NOAA 1 / 33 Desde el espacio: las increíbles imágenes satelitales que muestran la trayectoria y fuerza del huracán Melissa Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025. NHC/NOAA Compartir

El ciclón, el más fuerte en lo que va de la temporada en el Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía, hora local, con vientos de hasta 185 millas, que lo convirtieron en un huracán de categoría 5.

Melissa se encuentra actualmente 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego en Jamaica y se desplaza a unas ocho millas por hora hacia el norte-noreste de la isla.

Melissa entró en Jamaica cerca de la localidad de Black River, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El director principal del Servicio Meteorológico, Evan Thompson, instó a la población civil a extremar las precauciones al salir.