Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Oren mucho”: familia boricua queda varada en Jamaica ante el paso del huracán Melissa

Lisa Torres envió un mensaje a su familia en medio de la incertidumbre ante la cercanía del ciclón categoría 5

28 de octubre de 2025 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puertorriqueña en Jamaica ante el paso del huracán Melissa. (Captura de pantalla)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las vacaciones de la puertorriqueña Lisa Torres en las playas de Montego Bay, Jamaica, tomaron un giro inesperado ante el inminente paso del poderoso huracán Melissa, que obligó al cierre del aeropuerto, dejando a la puertorriqueña y a cientos de turistas varados.

RELACIONADAS

Torres, quien viajó junto a su esposo y una amiga desde Massachusetts, se encuentra hospedada en el Sea Garden Resort y grabó un mensaje para tranquilizar a su familia en Puerto Rico.

“Cerraron el aeropuerto. No nos pudimos ir (...) No tengo comunicación, solo por Whatsapp (...) Hago este vídeo para que mi familia en Puerto Rico sepa que estoy bien”, comentó.

Con las operaciones del aeropuerto suspendidas como parte de las medidas de emergencia ante Melissa —un huracán categoría 5 considerado entre los más intensos que han amenazado a Jamaica en décadas— la situación de los visitantes se vuelve más tensa.

De acuerdo con Torres, entre los turistas varados se encuentran peruanos, colombianos, argentinos y numerosos latinoamericanos.

En cuanto pase este huracán que Dios ponga su mano para que este huracán no nos afecte y se vaya para otro lado si no pues que nos cuide y nos proteja. Oren mucho por todas las personas que nos encontramos en Jamaica”, pidió la boricua.

A las 10:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) emitió un boletín especial para detallar que el ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (mph).

“El ojo de Melissa se está acercando a la costa sur de Jamaica y se espera que toque tierra dentro de las próximas horas. Esta es una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida. ¡Tome medidas ahora para proteger su vida! Los residentes en la Jamaica no deben dejar su refugio ya que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la pared del ojo de Melissa. Permanezca en el lugar durante el paso de estas condiciones que amenazan la vida", señaló el CNH en su informe.

Cocineras preparan comidas en una escuela que sirve de refugio en Old Harbour, Jamaica.El huracán Melissa se acercaba a Jamaica el martes como una tormenta catastrófica de categoría 5."Esta es una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida. ¡Tome medidas ahora para proteger su vida! Los residentes en la Jamaica no deben dejar su refugio ya que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la pared del ojo de Melissa", informó el CNH.
1 / 8 | Residentes de Jamaica buscan refugio seguro antes de la llegada del huracán Melissa. Cocineras preparan comidas en una escuela que sirve de refugio en Old Harbour, Jamaica. - Matias Delacroix

Se esperaba que la tormenta tocara tierra temprano el martes y cruzara diagonalmente la isla, entrando cerca de la parroquia de St. Elizabeth en el sur y saliendo alrededor de la parroquia de St. Ann en el norte, según los pronosticadores.

De acuerdo con la dependencia federal, Melissa sería el ciclón más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años.

Tags
Breaking NewsJamaicaHuracán MelissaTemporada de huracanesCuba
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: