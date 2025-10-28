“Oren mucho”: familia boricua queda varada en Jamaica ante el paso del huracán Melissa

Las vacaciones de la puertorriqueña Lisa Torres en las playas de Montego Bay, Jamaica, tomaron un giro inesperado ante el inminente paso del poderoso huracán Melissa, que obligó al cierre del aeropuerto, dejando a la puertorriqueña y a cientos de turistas varados.

Torres, quien viajó junto a su esposo y una amiga desde Massachusetts, se encuentra hospedada en el Sea Garden Resort y grabó un mensaje para tranquilizar a su familia en Puerto Rico.

“Cerraron el aeropuerto. No nos pudimos ir (...) No tengo comunicación, solo por Whatsapp (...) Hago este vídeo para que mi familia en Puerto Rico sepa que estoy bien”, comentó.

Con las operaciones del aeropuerto suspendidas como parte de las medidas de emergencia ante Melissa —un huracán categoría 5 considerado entre los más intensos que han amenazado a Jamaica en décadas— la situación de los visitantes se vuelve más tensa.

De acuerdo con Torres, entre los turistas varados se encuentran peruanos, colombianos, argentinos y numerosos latinoamericanos.

“En cuanto pase este huracán que Dios ponga su mano para que este huracán no nos afecte y se vaya para otro lado si no pues que nos cuide y nos proteja. Oren mucho por todas las personas que nos encontramos en Jamaica”, pidió la boricua.

A las 10:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) emitió un boletín especial para detallar que el ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (mph).

“El ojo de Melissa se está acercando a la costa sur de Jamaica y se espera que toque tierra dentro de las próximas horas. Esta es una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida. ¡Tome medidas ahora para proteger su vida! Los residentes en la Jamaica no deben dejar su refugio ya que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la pared del ojo de Melissa. Permanezca en el lugar durante el paso de estas condiciones que amenazan la vida", señaló el CNH en su informe.

Se esperaba que la tormenta tocara tierra temprano el martes y cruzara diagonalmente la isla, entrando cerca de la parroquia de St. Elizabeth en el sur y saliendo alrededor de la parroquia de St. Ann en el norte, según los pronosticadores.