Suscriptores
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Menos odio y más amor”: presidente de España cita a Bad Bunny para responder a la ultraderecha

Pedro Sánchez contestó aludiendo a la situación en Estados Unidos

11 de febrero de 2026 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), y diputados socialistas aplauden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), tras su intervención este miércoles en el pleno del Congreso. (Mariscal)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid- El presidente de España, Pedro Sánchez, respondió este miércoles a la ultraderecha en una comparecencia en el Congreso citando a Bad Bunny con el mensaje central de su actuación en la Super Bowl: “Menos odio y más amor”.

Sánchez citó al cantante puertorriqueño en respuesta al líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno, en la que este último le preguntó qué relación tiene su anuncio de “censurar” las redes sociales con la regularización “de golpe” de medio millón de migrantes.

El Primer Ejecutivo contestó aludiendo a la situación en Estados Unidos y aseveró que los problemas de seguridad en ese país no los generan los menores “a los que está deportando la Administración estadounidense”, sino “los tecnoligarcas” a los que Abascal “defiende”.

1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

“¿Vio usted la Super Bowl el otro día, vio el espectáculo de Bad Bunny?”, preguntó Sánchez a Abascal. “Pues eso, menos odio y más amor”, agregó.

No ha sido la única vez que el cantante ha sido mencionado en la sesión de la Cámara Baja de este miércoles. Previamente, durante la comparecencia de Sánchez por los accidentes ferroviarios, el portavoz del socialista PSOE en esta cámara, Patxi López, también hizo alusión a su concierto en la Super Bowl : “Lo único más poderoso que el miedo es el amor”.

Bad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
