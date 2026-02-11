“Menos odio y más amor”: presidente de España cita a Bad Bunny para responder a la ultraderecha

Madrid- El presidente de España, Pedro Sánchez, respondió este miércoles a la ultraderecha en una comparecencia en el Congreso citando a Bad Bunny con el mensaje central de su actuación en la Super Bowl: “Menos odio y más amor”.

Sánchez citó al cantante puertorriqueño en respuesta al líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno, en la que este último le preguntó qué relación tiene su anuncio de “censurar” las redes sociales con la regularización “de golpe” de medio millón de migrantes.

El Primer Ejecutivo contestó aludiendo a la situación en Estados Unidos y aseveró que los problemas de seguridad en ese país no los generan los menores “a los que está deportando la Administración estadounidense”, sino “los tecnoligarcas” a los que Abascal “defiende”.

1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II 1 / 34 Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". Frank Franklin II Compartir

“¿Vio usted la Super Bowl el otro día, vio el espectáculo de Bad Bunny?”, preguntó Sánchez a Abascal. “Pues eso, menos odio y más amor”, agregó.