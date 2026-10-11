Misterio rodea muerte de trabajadora de laboratorio ruso que estudiaba enfermedades como la peste

GINEBRA — La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que aún se desconoce la causa de la muerte de una joven trabajadora de un laboratorio ruso especializado en la peste y otras enfermedades.

La agencia de salud de la ONU ha hecho referencia a informes iniciales, aún sin confirmar, que apuntan a un caso de peste neumónica, una enfermedad grave menos común que la más conocida peste bubónica, relacionada con la Peste Negra de la Edad Media. La peste neumónica se transmite de persona a persona y provoca una forma grave de neumonía, pero las tasas de recuperación son elevadas si se detecta y se trata a tiempo.

La OMS, en su primer boletín completo de “Noticias sobre brotes de enfermedades” desde que se detectó el caso a principios de este mes, instó a que se siguiera investigando.

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Según el informe, las autoridades sanitarias rusas habían realizado más de 5,500 pruebas y no habían encontrado indicios de ningún microorganismo patógeno peligroso.

“Se necesita información clínica, epidemiológica y de laboratorio adicional, incluida la confirmación del diagnóstico del trabajador de laboratorio fallecido, para reforzar la fiabilidad de la evaluación”, afirmó la OMS.

La OMS siguió refiriéndose a “un supuesto segundo caso” que, en las explicaciones enviadas por correo electrónico a The Associated Press, había atribuido anteriormente a dos medios sensacionalistas de Gran Bretaña y Serbia que citaban informes no especificados procedentes de Rusia.

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