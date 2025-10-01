Opinión
Feriados
1 de octubre de 2025
91°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés

La etóloga británica falleció por “causas naturales”, según su instituto

1 de octubre de 2025 - 2:28 PM

Jane Goodall nació en Londres el 3 de abril de 1934 y su primer contacto con un chimpancé se produjo el día que cumplía dos años. (ALESSANDRO DELLA VALLE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos), según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.

El Instituto indicó que su muerte fue “causas naturales”.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, detalló la organización en su pubcación

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Breaking NewsChimpancés
Agencia EFE
Noticias
