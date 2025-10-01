Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos), según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.

El Instituto indicó que su muerte fue “causas naturales”.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, detalló la organización en su pubcación