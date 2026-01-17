Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mueren 5 esquiadores durante dos avalanchas en Austria

Cuatro esquiadores perecieron en el valle de Gastein, mientras que un quinto falleció en Bad Hofgastein

17 de enero de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto proporcionada por el Bergrettung Pongau (Rescate de Montaña Pongau), los rescatistas buscan personas después de una avalancha en la región de Salzburgo Pongau, en el oeste de Austria, el sábado 17 de enero. (Markus Schreiber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Viena- Cinco esquiadores murieron el sábado en un par de avalanchas en la región de Salzburgo Pongau, en el oeste de Austria, informaron las autoridades.

Cuatro esquiadores murieron en un deslizamiento de nieve en el valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, que arrastró a siete personas. Dos resultaron heridos -uno de gravedad- y un tercero salió ileso, informó la agencia de noticias APA.

“Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de los aludes”, dijo Gerhard Kremser, jefe de distrito del servicio de rescate de montaña de Pongau, señalando las “claras y repetidas advertencias” sobre el riesgo de aludes.

Cuatro helicópteros de rescate, equipos caninos de rescate de montaña y de la Cruz Roja y un equipo de intervención en crisis acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
