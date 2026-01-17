Mueren 5 esquiadores durante dos avalanchas en Austria

Viena- Cinco esquiadores murieron el sábado en un par de avalanchas en la región de Salzburgo Pongau, en el oeste de Austria, informaron las autoridades.

Cuatro esquiadores murieron en un deslizamiento de nieve en el valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, que arrastró a siete personas. Dos resultaron heridos -uno de gravedad- y un tercero salió ileso, informó la agencia de noticias APA.

“Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de los aludes”, dijo Gerhard Kremser, jefe de distrito del servicio de rescate de montaña de Pongau, señalando las “claras y repetidas advertencias” sobre el riesgo de aludes.