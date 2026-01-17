Mueren 5 esquiadores durante dos avalanchas en Austria
Cuatro esquiadores perecieron en el valle de Gastein, mientras que un quinto falleció en Bad Hofgastein
17 de enero de 2026 - 4:49 PM
17 de enero de 2026 - 4:49 PM
Viena- Cinco esquiadores murieron el sábado en un par de avalanchas en la región de Salzburgo Pongau, en el oeste de Austria, informaron las autoridades.
Cuatro esquiadores murieron en un deslizamiento de nieve en el valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, que arrastró a siete personas. Dos resultaron heridos -uno de gravedad- y un tercero salió ileso, informó la agencia de noticias APA.
“Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de los aludes”, dijo Gerhard Kremser, jefe de distrito del servicio de rescate de montaña de Pongau, señalando las “claras y repetidas advertencias” sobre el riesgo de aludes.
Cuatro helicópteros de rescate, equipos caninos de rescate de montaña y de la Cruz Roja y un equipo de intervención en crisis acudieron rápidamente al lugar de los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: