Rescatistas filipinos detectan “señales de vida” tras avalancha de basura en vertedero

Los rescatistas detectaron señales de vida en una avalancha de basura que mató al menos a cuatro trabajadores y dejó más de 30 desaparecidos el jueves en un vertedero en el centro de Filipinas, y planean intensificar los esfuerzos de búsqueda, afirmó un funcionario el sábado.

Doce trabajadores han sido rescatados con heridas del enorme montón de basura que colapsó entre los edificios bajos de una instalación de gestión de residuos en la localidad de Binaliw, en la ciudad de Cebú, informaron las autoridades.

Decenas de rescatistas, incluidos policías, bomberos y personal de respuesta a desastres, han trabajado contrarreloj para encontrar más sobrevivientes en condiciones peligrosas entre los escombros de techos de hojalata retorcidos, barras de hierro y montones combustibles de basura y escombros.

“Las autoridades confirmaron la presencia de señales de vida detectadas en zonas específicas, lo que requiere una excavación cuidadosa y continua y el despliegue de una grúa más avanzada de 50 toneladas, que está en camino con escolta policial”, explicó el alcalde de la ciudad de Cebú, Néstor Archival, en un comunicado.

“La seguridad de los socorristas sigue siendo primordial debido a peligros como los escombros inestables y los riesgos de acetileno, lo que ha obligado a ajustar el perímetro de seguridad y a controlar el acceso”, agregó el regidor.

Los cuatro fallecidos, que incluyen un ingeniero y una oficinista, eran todos empleados del vertedero y de la planta de gestión de residuos, que cuentan con 110 trabajadores, según el alcalde y la policía.

La lista inicial de víctimas del viernes incluía dos muertos y 36 desaparecidos. Las víctimas mortales aumentaron a cuatro el sábado, apuntó Archival, que no ofreció una cifra actualizada de personas desaparecidas.

La causa del colapso de la montaña de basura sigue sin estar clara, pero un sobreviviente contó a The Associated Press el viernes que ocurrió de repente sin ningún aviso y a pesar de que el clima era bastante bueno en ese momento.

Jaylord Antigua, de 31 años y que trabaja en las oficinas del vertedero, indicó que la pared de basura se derrumbó y destruyó la oficina administrativa en la que se encontraba. Consiguió salir, con moretones en la cara y los brazos, arrastrándose en la oscuridad entre los escombros y la basura.

“Vi una luz y me arrastré hacia ella rápidamente, porque temía que hubiera más deslaves. Fue traumático. Temía que fuera mi fin, así que esta es mi segunda vida”, dijo Antigua.

No está claro cómo afectará el accidente a la gestión de los residuos en el vertedero de Cebú, una bulliciosa ciudad portuaria de casi un millón de habitantes que es además un centro regional para el comercio, los negocios y el turismo.

De acuerdo con el comunicado de Archival, también “se están llevando a cabo preparativos para gestionar el inminente problema de recolección de basura”, pero no dio más detalles.

Este tipo de vertederos y basureros a cielo abierto han sido durante mucho tiempo una fuente de preocupaciones de seguridad y salud en toda Filipinas, especialmente en zonas próximas a comunidades pobres donde muchos residentes buscan chatarra y restos de comida en los montones de desperdicios.

En julio de 2000, un enorme montón de basura en un barrio humilde de Quezon, que forma parte de la metrópoli de Manila, colapsó e provocó un incendio tras de días de tormentas.