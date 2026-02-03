Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mujeres haitianas halladas decapitadas habían sido deportadas de Puerto Rico

Habían llegado hace pocos meses en el marco de las redadas impulsadas por el gobierno Trump

3 de febrero de 2026 - 7:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desplazados por la violencia en Haití encuentran refugio y apoyo mutuo. (Odelyn Joseph)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las cuatro mujeres haitianas halladas recientemente decapitadas en la frontera entre Haití y República Dominicana habían sido deportadas hace pocos meses de Puerto Rico, en el marco de las redadas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

RELACIONADAS

“Las cuatro llevaban dos semanas desaparecidas. Una de ellas fue deportada hace dos meses y las otras fueron deportadas hace tres meses y quince días”, confirmó este martes a EFE Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico, a quien contactaron los familiares de las víctimas para que les ayudara a dar con su paradero.

Prophil explicó que las bandas secuestran a las mujeres, como a estas cuatro jóvenes de entre 27 y 31 años que fueron asesinadas, para “pedir una cantidad de dinero de rescate a sus familiares” que viven en Estados Unidos.

“Dejen a esta gente tranquila ya. Deportar a estas personas supone condenarlas a la muerte”, clamó el compatriota de las migrantes asesinadas en la localidad dominicana de Elías Piña, fronteriza con Haití.

La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump. “Nosotros estamos aquí denunciando las politicas migratorias de Trump por ser discriminatorias, racistas y xenófobas, pero también estamos interpelando al gobierno de Puerto Rico, a los legisladores y a los alcaldes a que asuman su responsabilidad y que se encarguen de asegurarse que en Puerto Rico se protejan a todas las personas, incluyendo a la población migrante”, informó la directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona“Nos parece una gran violación a nuestro pueblo el poder conocer lo que está realmente pasando, como se están dando estas redadas, quienes están siendo detenidos, a dónde se están llevando, si se les está permitiendo sus derechos a comunicarse con familias y con abogados porque sabemos que todos estos derechos se están violentando”, reiteró.
1 / 15 | Comunidad migrante y la ACLU solicitan al gobierno no cooperar con políticas de deportación del gobierno federal. La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump. - Xavier Araújo

De acuerdo a Prophil, las mujeres llegaron a Puerto Rico en diciembre de 2024 y vivían en Barrio Obrero y Puerto Nuevo, dos barrios con gran cantidad de población migrante en la zona metropolitana de San Juan.

Relacionado con el asesinato de estas mujeres, las autoridades dominicanas informaron ayer que el Ejército detuvo en Elías Piña a un haitiano identificado como Chin Laduse.

La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de La Española, en las embarcaciones llamadas “yolas”, arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.

“Si el Gobierno quiere, que ayude a estas personas para que se puedan legalizar porque cada vez que deportan a una persona así, están apoyando la cultura de la muerte”, sentenció Prophil.

Las autoridades federales realizan redadas para detener a inmigrantes en el archipiélago, que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, y calculan que hay unos 20.000 indocumentados.

El Gobierno de Puerto Rico facilitó, además, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información confidencial de unas 6,000 personas inmigrantes con estatus irregular que se registraron en el pasado para obtener licencias de conducir.

Tags
Breaking NewsHaitíAsesinatosPandillasRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
