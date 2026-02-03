Mujeres haitianas halladas decapitadas habían sido deportadas de Puerto Rico

1 / 15 Comunidad migrante y la ACLU solicitan al gobierno no cooperar con políticas de deportación del gobierno federal

La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump.

Xavier Araújo