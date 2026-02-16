Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Multa de $6,000 a abogado colombiano por usar inteligencia artificial en un recurso

Se percataron cuando verificaron que las sentencias citadas en el texto no figuraban en los sistemas oficiales

16 de febrero de 2026 - 7:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Corte señaló que el abogado incumplió su deber profesional de verificar la autenticidad de las fuentes antes de invocarlas y advirtió que esa obligación es indelegable, incluso cuando se utilizan herramientas tecnológicas. (ETIENNE LAURENT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Corte Suprema de Justicia de Colombia multó con 26 millones de pesos (unos 6,000 dólares) al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas por presentar un recurso judicial que contenía normas y sentencias inexistentes que fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

RELACIONADAS

El alto tribunal certificó que ninguna de las sentencias citadas en el texto figuraba en los sistemas oficiales, tras lo cual el propio abogado reconoció que las imprecisiones fueron consecuencia “posiblemente de un programa de Inteligencia Artificial que se trabaja con el fin de agilizar las contestación y tramites (sic)”, según la sentencia, dada a conocer este lunes.

La decisión determinó que el profesional incurrió en “temeridad procesal” al invocar artículos mal citados y precedentes inexistentes en un recurso extraordinario de revisión contra un fallo del Tribunal Superior de Villavicencio.

La Corte señaló que el abogado incumplió su deber profesional de verificar la autenticidad de las fuentes antes de invocarlas y advirtió que esa obligación es indelegable, incluso cuando se utilizan herramientas tecnológicas.

El fallo alertó además sobre el riesgo de incorporar al proceso judicial lo que denominó “pseudo-derecho”, es decir, contenidos inexistentes que tienen apariencia de jurisprudencia real, y subrayó que los modelos de lenguaje generativo pueden producir información falsa aunque verosímil.

En consecuencia, el alto tribunal ordenó remitir el caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que determine si el abogado incurrió en una falta disciplinaria y adopte las sanciones correspondientes.

La decisión constituye una de las primeras sentencias en Colombia sobre la responsabilidad de abogados por el uso indebido de inteligencia artificial en actuaciones judiciales y fija un precedente sobre la obligación de verificar la información generada por estas herramientas.

Tags
Breaking NewsInteligencia artificialColombia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: