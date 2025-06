Myanmar quema drogas confiscadas por valor de unos $300 millones

Las quemas de drogas se produjeron casi un mes después de que expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieran sobre niveles sin precedentes de producción y tráfico de metanfetamina desde la región del Triángulo Dorado del Sudeste Asiático, donde se unen las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia, y en particular el estado oriental de Shan de Myanmar.

Un funcionario de la policía de la capital, Naypyitaw, dijo a The Associated Press que las sustancias quemadas en tres lugares tenían un valor de $297.95 millones. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la información aún no se ha anunciado públicamente.