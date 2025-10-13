Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolas Sarkozy entrará a la cárcel la semana que viene

El expresidente de Francia enfrenta una condena de cinco años por un caso sobre la financiación de su campaña

13 de octubre de 2025 - 1:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarkozy enfrenta acusaciones de que su campaña superó con mucho el techo de gasto de $24 millones e intentó encubrirlo de forma fraudulenta. (AP)
Nicolas Sarkozy.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación con la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron hoy fuentes judiciales a varios medios franceses.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció a primera hora de la tarde de este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la “excepcional gravedad de los actos” cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo.

En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados “pabellones vulnerables” o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

Tags
Breaking NewsFranciaNicolas Sarkozy
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
