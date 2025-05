República Dominicana - Dormía de pie. Con un zapato hizo una almohada para no apoyar su herida de la cara en las paredes llenas de lama. Escupía el agua sucia que intentaba ahogarla y, en medio de la oscuridad, repetía una súplica: “Dios, mándame un ángel” .

Pasó poco más de ocho horas en un espacio oscuro, lleno de agua sucia y gases tóxicos. La madre se enteró cuando la abuela de la niña la llamó más temprano y le advirtió: “Mira, yo no pasé a buscar a Sherlyn porque eso está inundado. Pasa a pie y deja tu carro por ahí, que yo no pude”. Poco después, otro aviso más brutal llegó: “Sherlyn no aparece. Dicen que una muchacha se perdió por ahí”.