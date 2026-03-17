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No es un souvenir cualquiera: un pedazo de la escalera original de la Torre Eiffel puede ser tuyo

La casa de ventas Artcurial anunció que parte de la majestuosa estructura será subastada en París el 221 de mayo

17 de marzo de 2026 - 11:33 AM

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Torre Eiffel en París, Francia. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Un tramo de catorce peldaños de la escalera original concebida por Gustave Eiffel para acceder al tercer y último piso de la torre que lleva su nombre será subastada en París el próximo 21 de mayo, con un valor de salida de entre 40,000 y 50,000 euros ($44,000 y $55,000), indicó este martes la casa de ventas Artcurial.

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Se trata de uno de los tramos que formaban parte de la estructura original de la Torre Eiffel en 1889, año en el que fue construida para la Exposición Universal de la capital francesa y que fue desmontado en 1983, cuando el monumento se dotó de un ascensor nuevo para acceder a su punto más alto.

Entonces se subastaron, en la misma torre, veinte tramos de la escalera helicoidal original, que cayeron en manos de diferentes coleccionistas e instituciones de todo el mundo.

El segmento que será subastado en mayo corresponde al lote número 1 de aquella venta histórica y que había permanecido durante 40 años en manos del mismo coleccionista, indicó Artcurial en un comunicado.

Durante todo este tiempo, agregó, fue objeto de una conservación y una restauración que corrió a cargo de los mismos responsables que se ocupan de la Torre Eiffel, “lo que garantiza la conservación de su estructura y sus características originales”.

Se trata de un tramo de 2.75 metros de altura y 1.75 de diámetro, de acero y chapa, compuesto de 14 peldaños adosados a una base cruciforme.

Hasta la instalación de los ascensores, que son ahora la única forma que los visitantes tienen de acceder al punto más alto de la Torre Eiffel, esa escalera era la manera que tenían de hacer cumbre en el monumento.

Pocos de los veinte tramos subastados en 1983 se quedaron en Francia y también escasos son los que han permanecido desde entonces en poder de sus compradores originales, señala Artcurial.

Entre los más visibles figuran uno situado en los jardines de la Fundación Yoishii Yamanashi, en Japón, uno cerca de la estatua de la Libertad, en Nueva York, y otro en Disneyland.

Importantes colecciones privadas internacionales también guardan algunos en su poder.

No es la primera vez que Artcurial saca a subasta partes de esa misma escalera. En 2013 obtuvo 212,458 euros por un tramo similar y tres años más tarde casi duplicó el precio otra parte parecida, que alcanzó los 523,800 euros.

En 2018, el cuarto tramo fue adquirido por 162,500 euros y dos años más tarde el número 17 por 253,500 millones.

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