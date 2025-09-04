Nuevo terremoto golpea Afganistán: esta vez de magnitud 5.6 . Miles de personas murieron tras un terremoto de magnitud 6.0.

Asadabad - Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un seísmo de magnitud 6.0 provocó más de 2,205 muertos y 3,640 heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último seísmo tuvo lugar a las 22:26 horas de Afganistán (17:56 GMT) y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del pasado domingo.