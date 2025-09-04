Opinión
4 de septiembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nuevo terremoto golpea Afganistán: esta vez de magnitud 5.6

Ha sido el más fuerte desde el pasado domingo, cuando uno de 6.0 dejó más de 2,205 muertos

4 de septiembre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Asadabad - Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un seísmo de magnitud 6.0 provocó más de 2,205 muertos y 3,640 heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último seísmo tuvo lugar a las 22:26 horas de Afganistán (17:56 GMT) y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del pasado domingo.

La profundidad del seísmo fue de 10 kilómetros.

