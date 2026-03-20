“Objetivo prioritario” para la DEA el presidente colombiano

Nueva York- El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado “objetivo prioritario” por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) mientras fiscales federales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según personas familiarizadas con el asunto y registros vistos por The Associated Press.

Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que datan de 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el cártel mexicano de Sinaloa, un plan para aprovechar su plan de “paz total” en beneficio de destacados traficantes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de las fuerzas del orden para el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.

La etiqueta de “objetivo prioritario” se reserva a los sospechosos que la DEA considera que tienen un “impacto significativo” en el tráfico de drogas.

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Una investigación en fase inicial

En los últimos meses, fiscales de Brooklyn y Manhattan han interrogado a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en concreto, sobre las acusaciones de que los representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una persona con conocimiento de la investigación que no estaba autorizada a hablar de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La persona dijo que no estaba claro si los fiscales federales han implicado a Petro en algún delito.

La investigación se centra, al menos en parte, en las acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana de La Picota a cambio de la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos, dijo una de las personas.

Un portavoz de la presidencia colombiana declinó hacer comentarios sobre las investigaciones en curso sobre Petro o los consiguientes procesos judiciales.

Los fiscales federales declinaron hacer comentarios. La DEA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, sobre todo después de que Trump lo tildara de “líder de las drogas ilegales” y de que el Departamento del Tesoro lo sancionara a finales de 2025 por supuestos vínculos con el comercio sin ofrecer pruebas. Petro sostiene que, aunque su administración persigue agresivamente a los grandes cárteles, sigue centrada en un enfoque más indulgente y de base social para los campesinos que cultivan la hoja de coca.

The New York Times informó el viernes de la investigación federal.

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Petro fue objeto de escrutinio en el curso de las investigaciones sobre tráfico de drogas llevadas a cabo por las autoridades de Nueva York, que les llevaron a identificarle como sujeto, según otra persona familiarizada con el asunto.

Las pesquisas sobre Petro están en sus primeras fases y no está claro si desembocarán en cargos, dijo esta persona, añadiendo que la Casa Blanca no ha tenido ningún papel en las investigaciones.

Familiares a examen

Petro, antiguo líder rebelde, llegó al cargo con la promesa de reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y reasignar los recursos estatales a la lucha contra la pobreza arraigada.

Político de izquierdas conocido por sinuosos discursos a veces incoherentes, ha criticado regularmente a la administración Trump por su apoyo a Israel, el bombardeo de barcos de drogas en el Caribe y ha comparado la represión migratoria de la Casa Blanca con tácticas “nazis”.

Después de uno de esos arrebatos, en una manifestación pro-palestina frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump tomó represalias revocando la visa estadounidense de Petro. También impuso brevemente aranceles elevados a Colombia por la negativa de Petro a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos.

Pero más recientemente ambos han dado muestras de llevarse bien. Tras una reunión en la Casa Blanca en febrero, Trump describió a Petro como “estupendo”.

Las autoridades colombianas llevan años investigando a miembros de la familia Petro por posibles actos delictivos.

Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales a la campaña de un narcotraficante convicto para financiar un lujoso estilo de vida de coches y casas caras. El menor de los Petro se ha declarado inocente y su padre ha afirmado que nada del dinero se utilizó para financiar su campaña.

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El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también se ha visto implicado en negociaciones secretas que supuestamente tuvieron lugar con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a Estados Unidos a cambio de su desarme.

Foto publicada en la cuenta de X del presidente colombiano. (X/Gustavo Petro)

Política y cocaína

La política colombiana lleva mucho tiempo contaminada por la cocaína, de la que es el mayor proveedor del mundo. En los años 80, el narcotraficante Pablo Escobar fue elegido diputado con el apoyo de uno de los partidos más tradicionales de Colombia. Una década más tarde, sus rivales del cartel de Cali inundaron de donaciones ilegales la campaña presidencial de Ernesto Samper.