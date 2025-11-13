Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de noviembre de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Padres buscan a sus hijos desaparecidos desde una erupción volcánica en Colombia hace 40 años

Mantienen la esperanza tras la erupción volcánica del Nevado del Ruiz en 1985

13 de noviembre de 2025 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Martha Lucía López sostiene un barco con una foto de su hijo Sergio Melendro López, desaparecido desde la erupción del Nevado del Ruiz, antes de la suelta de pequeños barcos con fotos de los niños desaparecidos en el río Gualí, en Honda, Colombia. (AP Photo/Fernando Vergara) (Fernando Vergara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Armero, Colombia - Martha Lucía López soltó el bote en el río junto a cientos de otros con los rostros de niños desaparecidos, en un último intento de encontrar a su hijo, o más bien, de rezar para que él la encontrara a ella.

RELACIONADAS

Su hijo, Sergio Melendro, fue uno de los cientos de niños dados por desaparecidos cuando una erupción volcánica devastó la localidad colombiana de Armero el 13 de noviembre de 1985, y cuyo paradero sigue sin conocerse.

“La única opción que tenemos es que ellos, las personas que los adoptaron, cuenten la verdadera historia y que ellos (los niños) vengan a nosotros”, dijo el hombre de 67 años.

Aproximadamente 25,000 personas perecieron cuando el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción, convirtiéndose en el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Colombia y dejando deshabitada la ciudad del centro-oeste del país. El caos subsiguiente hizo que muchos niños quedaran separados de sus familias, que siguen buscándolos 40 años después.

Perder a Sergio

La noche de la erupción, López y su marido oyeron ruidos extraños y salieron de casa para ver si pasaba algo. Ella había oído en las noticias que el volcán estaba en erupción, pero dejó a Sergio, de 5 años en ese momento, durmiendo en casa porque pensó que estaban lo suficientemente lejos.

Pero pronto la lava derritió el pico nevado del volcán y se fundió con el cauce del río, generando una avalancha que se precipitó montaña abajo. El río arrolló a López y a su marido, volcando su coche y haciendo que se refugiaran en un árbol y luego en una casa.

Su casa quedó destruida y ella no volvió a ver a Sergio.

Años después, López se enteró de que su familia había compartido el nombre de Sergio en un anuncio de televisión, y recibió información de que estaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el organismo encargado de proteger a los niños en el país.

López cuenta que su hermana intentó buscarlo en la sede del instituto en Bogotá. “Nunca la dejaron entrar... le pidieron que llevara ropa y fotos que demostraran que era de la familia, nada más”.

Años después, una amiga de López le contó que, en Nueva Orleans, un hombre se le acercó y le dijo que su hermano había adoptado a un niño víctima de la tragedia de Armero.

“Le enseñó una foto... Los ojos de Sergio eran inconfundibles”, dice refiriéndose a su color azul. Sin embargo, nunca pudieron volver a ponerse en contacto con él.

Qué pasó con los niños

Algunos niños fueron recogidos por el ICBF, otros fueron enviados a pueblos cercanos y a otros no se les volvió a ver, según las organizaciones que siguen el tema y Ancizar Giraldo, que tenía 12 años cuando el volcán entró en erupción.

Giraldo pasó casi cuatro años en un centro social financiado con donaciones internacionales hasta que su madre lo encontró gracias a las fotografías difundidas por el ICBF.

La Fundación Armando Armero, una organización de la sociedad civil, ha documentado 580 niños desaparecidos, 71 de los cuales habrían sido adoptados. Hasta ahora, han encontrado con vida a cuatro de ellos tras recoger muestras de ADN.

“No hay un único modus operandi. No se puede decir ‘los niños fueron robados únicamente por el ICBF’, hay muchas formas. Incluso hubo civiles que fueron a Armero justo después de la tragedia y vieron niños, se los llevaron a casa y los acogieron con cariño”, dijo el director de la fundación, Francisco González. Otros fueron enviados a otras partes de Colombia y más allá, dijo.

Hace cuarenta años, sin el mismo acceso a la información que hoy, las familias buscaban personalmente en los centros de acogida y en las oficinas del ICBF.

Adriana Velásquez, subdirectora general del ICBF, explicó a AP que después de la tragedia recibieron al menos 170 niños de Armero, según los registros que han encontrado. Afirmó que están investigando cuántos fueron dados en adopción, pues en esa época era una decisión judicial.

Durante muchos años, las esperanzas de las familias descansaron en el “libro rojo” del ICBF, llamado así por su cubierta roja, que contiene registros de algunos de los niños de Armero. Este libro fue desclasificado en octubre, pero no es un registro completo de todos los niños dados por desaparecidos, señaló Velásquez.

A pesar de los retos, después de cuatro décadas, las familias se niegan a abandonar su búsqueda.

“Han sido 40 años de esperanza”, dijo Benjamín Herrera, padre de Óscar Fernando, que tenía 14 meses en el momento de la tragedia. “Y esperaremos el tiempo que haga falta”.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsColombia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: