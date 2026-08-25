Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes.

1 / 10 AAA completa la reparación de bomba en la represa La Plata

AAA completa la reparación de bomba en la represa La Plata. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes.

1 / 10 | AAA completa la reparación de bomba en la represa La Plata. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) completó, en la noche de este martes, la reparación de una bomba del embalse La Plata que mantuvo sin agua a 20,952 abonados desde el 20 de agosto.

La corporación pública finalmente recibió, a las 10:43 a.m. de hoy, la pieza tras obtenerla de una compañía en el estado de Ohio. Tras completar la reparación, la AAA indicó que el servicio comenzaría a restablecerse mañana, miércoles.

Completado este proceso, el componente ensamblado fue transportado a La Plata para su instalación. Poco después de las 7:00 p.m., la AAA informó que la bomba entró en funcionamiento, luego de completarse la instalación del componente de reemplazo y las pruebas operacionales correspondientes.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, aseguró este martes que aprendieron la lección y, para evitar escenarios similares a futuro, adquirieron equipo de resguardo que les ayudará a responder más rápido.

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González Delgado detalló a El Nuevo Día que, aparte del componente eléctrico de emergencia para la bomba averiada, se compraron varias piezas adicionales, que no se ordenaron a la vez porque “no queríamos que, de momento, hubiera un ‘backorder’ (pedido pendiente) y nos aguantaran la entrega de la orden”.

Añadió que se adquirieron “motores completos” que contienen la pieza eléctrica en cuestión, a fin de tenerlos disponibles para sustitución en caso de nuevas averías.

Reemplazo de la pieza para poner en funcionamiento nuevamente la bomba en el embalse La Plata. (FOTO SUMINISTRADA)

“Esta pieza, en particular, no es una pieza que se daña muy a menudo. En lo que yo llevo en la AAA, esta es la primera vez que este componente eléctrico se daña. Siendo piezas eléctricas, hay que tener mucho cuidado con el almacén de estas porque, aún guardadas, con la humedad, se pueden hasta cruzar”, explicó el ingeniero, en entrevista telefónica.

Dijo que, “poco a poco”, espera sustituir los motores de las bombas que extraen agua cruda de La Plata hacia la planta de filtración Enrique Ortega para “uniformarlos”. Explicó que, en la planta, hay tres tipos de motores, de distintas marcas, lo que supone un reto para conseguir piezas específicas.

La pieza para la reparación en curso fue enviada por la empresa Ideal Electric Company. Tuvo un costo de $50,000, y se recibió, a las 10:43 a.m., en el taller de la compañía Cortés Industrial para ensamblaje y pruebas de funcionamiento.

El jueves, la AAA informó que una de las cuatro bombas que extraen agua cruda del embalse La Plata hacia la planta de filtración Enrique Ortega se dañó tras una falla en el servicio eléctrico. En ese momento, se habló de unos 30,000 abonados afectados, pero este lunes la AAA ajustó la cifra a 20,952. La avería afecta, principalmente, a residentes en Guaynabo, Toa Baja, Bayamón, Naranjito y Toa Alta.

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González Delgado explicó, en ese momento, que la pieza se dañó porque recibió una descarga mayor de voltaje.

Al ser abordado sobre a quién se le adjudica responsabilidad, González Delgado respondió que, “puede ser un evento aislado que incidió en la instalación como tal”.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Y, tras ser criticado por la forma en que manejó la comunicación del incidente en la represa, González Delgado lo justificó indicando que, “hasta que no terminaran los diagnósticos, no tuviésemos certeza de cuándo llegan las piezas”, no podían comunicar detalles.

“Tampoco podemos sembrar falsas expectativas a nuestra gente”, afirmó el presidente de la AAA.

Aunque entre jueves y viernes se evaluó el incidente, no fue hasta el domingo que la AAA informó públicamente que la reparación dependía de la adquisición de piezas que no se encuentran en Puerto Rico, por lo que lo que tomaría “más tiempo”.

Persiste la sequía severa

Como parte de la reunión del Comité de Sequía, el director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Rodríguez, destacó que Puerto Rico sigue inmerso en una “sequía severa”, que empeoró hasta alcanzar en la actualidad un 40%, cuando la semana registró un 33% bajo esas condiciones.

“La sequía de ahora es más intensa que la del 2015, ambas tienen retos diferentes, pero en términos de números, basado totalmente en el monitor de sequía federal, pues esta -en términos de severidad- es mayor”, expresó Rodríguez.

Además, dijo que no se espera lluvia significativa para la isla en la próxima semana.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre qué impacto tendrá sobre la sequía la temporada de huracanes, que ahora entra en su momento más álgido, Rodríguez explicó que los vientos cortantes y el polvo del Sahara “inhiben el desarrollo de actividad de lluvia”.

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1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

Ante este panorama, Pesquera enfatizó que no habrá cambios en el plan de racionamiento implementado por el gobierno para barrios y sectores de San Juan, Loíza, Gurabo, San Juan, Trujillo Alto, Juncos y Carolina que se sirven de la represa Carraízo.

Reconoció, en tanto, que a La Plata se le ha extraído menos agua debido a la avería con la bomba y sostuvo que la represa aún se mantiene fuera de cualquier plan de racionamiento.

“Hay unas facilidades que, si se van atender, se van a atender con baja en presión porque, operacionalmente, eso es mejor que hacer un corte operacional total. Y hay casos, como sería el caso de Sergio Cuevas que sería un aumento en el período (de racionamiento). Estamos conscientes de que eso no se puede descartar que va a ocurrir (un racionamiento) porque el panorama no es favorable. Lo que sí es que en este momento todavía no hay que hacerlo”, explicó Pesquera.

Enfatizó en que es imperativo que el pueblo use el agua potable con mesura y prudencia.

Voto de huelga

Asimismo, González Delgado hizo un llamado a la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la AAA, que aprobó un voto de huelga exigiendo un alza salarial, “a entrar en razón”.

“Si se van a la huelga, se considera una práctica ilícita porque no estamos en una negociación colectiva... esto es la implementación de un plan de clasificación y retribución aprobado por la Junta de Control Fiscal”, aclaró el presidente ejecutivo de la AAA.

De otra parte, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, quien participó de la reunión, reveló que el borrador del “Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico” fue entregado hoy a la gobernadora Jenniffer González.

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“Va a tener una revisión adicional de algunos jefes de agencias donde la importancia también fue actualizarlo y, sobre todo, incluir lo que es el Servicio Nacional de Meteorología, que no estaba incluido dentro del protocolo anterior y, una vez se terminé la revisión, pues... Se les dijo que lo hicieran lo antes posible en el día de hoy”, dijo Rivera.

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