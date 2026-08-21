¿Cuánto tardará la reparación de la unidad averiada en La Plata? Esto dijo la AAA

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aún no tiene un estimado de cuánto tiempo tomará reparar la unidad de bombeo averiada en el sistema de La Plata, una situación que mantiene a cerca de 20,000 clientes sin servicio de agua potable.

Así lo informó este viernes el presidente ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Luis González Delgado, en entrevista radial con WKAQ-580, al explicar que las brigadas continúan trabajando con la unidad número siete, que no ha logrado mantener su operación.

“Ahora mismo no tengo de parte de los equipos de trabajo el tiempo estimado para poder lograr la reparación. Están en ese proceso actualmente”, indicó González Delgado.

El funcionario señaló que tampoco ha recibido una proyección que pueda compartir con los abonados afectados para que puedan planificar ante la interrupción del servicio.

“Todavía no me han podido ofrecer una expectativa de tiempo que yo pueda compartir con los clientes y que puedan hacer sus debidos planes”, expresó.

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Según González Delgado, el reporte de este viernes refleja que cerca de 20,000 clientes continúan sin agua potable como consecuencia de la avería.

La situación comenzó el miércoles, cuando una interrupción eléctrica provocó la salida de las cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta. Para la tarde de ese mismo día, tres de las cuatro unidades habían entrado nuevamente en operación, pero la cuarta permanece fuera de servicio.

“Ahora nos concentramos en la unidad número siete, la cual ha presentado este problema a nivel de poder mantener su operación”, explicó el presidente ejecutivo.

González Delgado indicó que la planta necesita cerca de 70 millones de galones diarios de extracción para mantener su capacidad de filtración y sostener el servicio. La unidad averiada tiene una capacidad de aproximadamente 20 millones de galones diarios.

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El funcionario advirtió que la reparación es compleja debido a las características del equipo.

“Esto no es cualquier motor. Esto es un motor industrial de gran tamaño que trabaja a altos voltajes”, sostuvo.

Agregó que el proceso de diagnóstico y reparación requiere más tiempo que el de otros equipos y que, por el momento, las brigadas no han podido establecer cuánto tardarán los trabajos.