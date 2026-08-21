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¿Cuánto tardará la reparación de la unidad averiada en La Plata? Esto dijo la AAA

La situación mantiene a cerca de 20,000 clientes sin servicio de agua potable

21 de agosto de 2026 - 8:31 AM

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Las brigadas continúan trabajando con la unidad número siete, que no ha logrado mantener su operación. (Dennis Rivera Bello)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aún no tiene un estimado de cuánto tiempo tomará reparar la unidad de bombeo averiada en el sistema de La Plata, una situación que mantiene a cerca de 20,000 clientes sin servicio de agua potable.

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Así lo informó este viernes el presidente ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Luis González Delgado, en entrevista radial con WKAQ-580, al explicar que las brigadas continúan trabajando con la unidad número siete, que no ha logrado mantener su operación.

Ahora mismo no tengo de parte de los equipos de trabajo el tiempo estimado para poder lograr la reparación. Están en ese proceso actualmente”, indicó González Delgado.

El funcionario señaló que tampoco ha recibido una proyección que pueda compartir con los abonados afectados para que puedan planificar ante la interrupción del servicio.

Todavía no me han podido ofrecer una expectativa de tiempo que yo pueda compartir con los clientes y que puedan hacer sus debidos planes”, expresó.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

Según González Delgado, el reporte de este viernes refleja que cerca de 20,000 clientes continúan sin agua potable como consecuencia de la avería.

La situación comenzó el miércoles, cuando una interrupción eléctrica provocó la salida de las cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta. Para la tarde de ese mismo día, tres de las cuatro unidades habían entrado nuevamente en operación, pero la cuarta permanece fuera de servicio.

Ahora nos concentramos en la unidad número siete, la cual ha presentado este problema a nivel de poder mantener su operación”, explicó el presidente ejecutivo.

González Delgado indicó que la planta necesita cerca de 70 millones de galones diarios de extracción para mantener su capacidad de filtración y sostener el servicio. La unidad averiada tiene una capacidad de aproximadamente 20 millones de galones diarios.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

El funcionario advirtió que la reparación es compleja debido a las características del equipo.

Esto no es cualquier motor. Esto es un motor industrial de gran tamaño que trabaja a altos voltajes”, sostuvo.

Agregó que el proceso de diagnóstico y reparación requiere más tiempo que el de otros equipos y que, por el momento, las brigadas no han podido establecer cuánto tardarán los trabajos.

Nuestro compromiso es que una vez tengamos ya ese panorama estimado de tiempo, lo compartimos”, afirmó.

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Breaking NewsEmbalse La PlataAAAagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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