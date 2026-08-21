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Monitoreo diario: La Plata pierde seis centímetros en las últimas 24 horas

El embalse permanece en observación, mientras Carraízo y Cidra continúan bajo “ajustes operacionales”

21 de agosto de 2026 - 7:48 AM

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El consistente descenso se registra días después de que la AAA se reuniera con los alcaldes de los municipios que se suplen de La Plata. (Dennis Rivera Bello)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse La Plata volvió a perder nivel este viernes y quedó a 59 centímetros de alcanzar el umbral que lo colocaría bajo la categoría de “ajustes operacionales”, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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La reserva, que actualmente permanece bajo “observación”, descendió seis centímetros durante las últimas 24 horas y se ubicó en 45.49 metros. El nivel establecido para entrar en “ajustes operacionales” es de 44.90 metros.

El consistente descenso se registra días después de que la AAA se reuniera con los alcaldes de los municipios que se suplen de La Plata.

Durante el encuentro, la corporación pública informó que el sistema cuenta con entre 60 y 65 días de reserva y que, por el momento, no existe motivo para iniciar un plan de racionamiento preventivo.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 21 de agosto de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 21 de agosto de 2026. (AAA)

La reducción en La Plata se produce en medio de una tendencia general de descensos en los principales embalses del país. De los 19 cuerpos de agua monitoreados por la AAA, 13 bajaron de nivel, cuatro aumentaron y dos se mantuvieron sin cambios.

Actualmente, Carraízo y Cidra son los únicos dos embalses bajo “ajustes operacionales”. Carraízo perdió otros cinco centímetros, hasta situarse en 37.52 metros, mientras que Cidra disminuyó un centímetro, hasta 400.12 metros.

Además de La Plata, permanecen bajo la categoría de “observación” Río Blanco, Fajardo y Guayabal.

Río Blanco bajó cuatro centímetros, hasta 24.80 metros, mientras que Fajardo también descendió cuatro centímetros, para quedar en 46.92 metros. Guayabal, por el contrario, aumentó seis centímetros, hasta alcanzar 102.43 metros.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

El resto de los embalses permanece en la categoría de “seguridad”, aunque varios registraron descensos significativos durante la jornada.

Entre ellos, Guayo perdió 33 centímetros, hasta quedar en 442.24 metros, y Guineo bajó 31 centímetros, hasta 901.80 metros. Dos Bocas descendió ocho centímetros, a 88.65 metros, mientras Cerrillos perdió seis centímetros, hasta 167.66 metros.

Asimismo, Toa Vaca bajó dos centímetros, hasta 147.31 metros; Carite perdió dos centímetros, hasta 541.83 metros; Patillas disminuyó dos centímetros, hasta 63.54 metros; y Garzas bajó tres centímetros, hasta 735.92 metros.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

Mientras, Matrullas se mantuvo en 733.11 metros y Guajataca permaneció sin cambios en 195.98 metros.

Entre los embalses que registraron aumentos estuvo Luchetti, que subió 27 centímetros, hasta 171.60 metros. Loco aumentó siete centímetros, hasta 69.86 metros, y Caonillas ganó un centímetro, para ubicarse en 251.09 metros.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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