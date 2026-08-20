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Avería en la represa La Plata afecta el servicio de agua para 30,000 abonados

La AAA informó que la situación impactará a clientes en Guaynabo, Toa Baja, Bayamón, Naranjito y Toa Alta

20 de agosto de 2026 - 8:22 AM

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La AAA indicó que una de cuatro bombas de extracción de agua cruda no funcionó después de un apagón. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una avería en el embalse La Plata afectará a aproximadamente 30,000 abonados a partir de hoy, jueves, informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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En comunicado de prensa, la AAA detalló que la situación se debe a una avería que surgió después de una interrupción en el servicio de energía eléctrica.

Explicó que, luego de realizar varias pruebas se diagnosticó una avería eléctrica que mantiene fuera de operación una de cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega.

Esta situación provocará interrupciones en el servicio o bajas presiones a aproximadamente 30,000 abonados, informó el director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA, José A. Rivera Ortiz.

Detalló que todo comenzó durante la tarde de ayer, “luego de una interrupción en el servicio de energía eléctrica provocara la salida de operación de las cuatro bombas”.

“Una vez restablecido el servicio eléctrico, tres de las cuatro unidades pudieron ser reactivadas, mientras que la cuarta aún permanece fuera de servicio”, añadió.

Informó que el componente eléctrico afectado será trasladado hoy, jueves, a un taller especializado para su evaluación y reparación.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

“Personal técnico de la AAA continuará trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la unidad y recuperar la capacidad completa de extracción de agua cruda desde la represa”, aseguró.

Durante el día de ayer, el sistema se mantuvo estable y sin impacto a los clientes. En cambio, anticipó que “la operación prolongada con tres de las cuatro bombas ha reducido la capacidad de extracción de agua cruda hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega”.

Como resultado, la AAA espera interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable para aproximadamente 30,000 abonados en sectores de Guaynabo, Toa Baja, Bayamón, Naranjito y Toa Alta.

“Desde que identificamos la avería, nuestro personal se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para completar la reparación y restablecer la operación de esta unidad lo antes posible. Nuestro compromiso es continuar trabajando sin pausa hasta corregir la avería, estabilizar el sistema y lograr que el servicio se restablezca a todos los abonados afectados”, afirmó Rivera Ortiz, en declaraciones escritas.

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Embalse La PlataBreaking NewsAAA
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